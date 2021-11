Tam bychom se jednou chtěli dostat. Jedenadvacítka vyzve borce z Premier League

„Lepšího soupeře dostat nemůžeme,“ uznal záložník Jan Žambůrek, který v Anglii působí, ale na start v Premier League v dresu Brentfordu ještě čeká a bude se chtít ukázat. „Kluci vědí, že budu hrát proti Anglii. Například trenéři nebo fyzioterapeuti se budou dívat,“ tuší.

Kvalifikační skupina G Tým Z V R P S B 1. Česko 4 4 0 0 9:0 12 2. Albánie 4 3 0 1 7:4 9 3. Anglie 3 2 1 0 5:2 7 4. Slovinsko 4 1 1 2 3:5 4 5. Kosovo 4 1 0 3 2:6 3 6. Andorra 5 0 0 5 0:9 0

Další českou nadějí na ostrovech je brankář Matěj Kovář, který trénuje po boku Cristiana Ronalda v Manchesteru United. První start za áčko si také ještě nepřipsal, ale třeba prohře 1:2 s Young Boys Bern v Lize mistrů už přihlížel z lavičky. V reprezentaci mu kryje záda Vítězslav Jaroš, který zase patří Liverpoolu, odvěkému rivalovi United, a rozchytává se v irském týmu St. Patrick’s.

Kádr Anglie je ovšem nabitý hráči, kteří v domácí soutěži pravidelně nastupují. Například Emile Smith Rowe se pomalu řadí mezi opory Arsenalu a trenér Gareth Southgate ho pozval mezi dospělé.

Tři naděje Anglie Koho sledovat? Conor Gallagher, 21 let

Dlouhovlasý střední záložník hostuje v Crystal Palace z Chelsea, která nadšeně sleduje jeho stoupající výkony. V Premier League zaznamenal v deseti zápasech čtyři góly a dvě asistence. Překvapivé vítězství 2:0 proti Manchesteru City nese jeho podpis: jeden gól dal a na druhý nahrál. Cole Palmer, 19 let

Další z nadějných fotbalistů v barvách Manchesteru City, který se snaží kráčet ve stopách Phila Fodena. Na hostování neodešel a snaží se přesvědčit trenéra Guardiolu, aby na něj sázel víc. Na hřišti byl sotva dvě minuty, když dal svůj první gól v Lize mistrů proti Bruggám. Marc Guéhi, 21 let

Na pořádnou šanci v nabitém kádru Chelsea, jejímž je odchovancem, už čekat nechtěl. Přestoupil do Crystal Palace, kde se ihned zabydlel v základní sestavě. Londýnský tým v něm našel urostlého, ale zároveň rychlého a obratného stopera.

„Je pravda, že Smith Rowe je jedním z hráčů, kteří zatím v jedenadvacítce odehráli plný počet minut, takže zásah to pro ně je. Ale budou tam jiní hráči, kteří mají podobné kvality a formu,“ řekl Suchopárek. „Jsou výborně individuálně i takticky vybavení. Hrají ve špičkových klubech, nebo jsou z nich zapůjčení do první a druhé ligy a hrají podstatnou roli.“

„Mají urostlé stopery. Kapitán Marc Guéhi hraje za Crystal Palace s Conorem Gallagherem,“ jmenoval kapitán Filip Kaloč.

Ve výčtu Jana Žambůrka padla i jména Olivera Skippa z Tottenhamu nebo Colea Palmera z Manchesteru City. „Zaznamenal jsem jeho gól v Champions League, v Premier League je na lavičce áčka, takže kvalitu má. Ale víc jsem se s ním nesetkal,“ řekl Žambůrek. „Proti Gallagherovi jsem hrál dvakrát. Skvělý hráč.“

Motivace ano, ale přehnaný respekt na českých fotbalistech znát není. „Já se nebojím říct, že v útoku máme také skvělé individuality, tak ať to není jen o nich. A týmově jsme na tom podle mě lépe,“ věří Kaloč.

Však také jdou Češi do souboje z prvního místa ve skupině, které jim zaslouženě patří. Ze čtyř zápasů mají čtyři výhry, ani jednou neinkasovali.



„Pro nás je to sváteční zápas, za odměnu. Možná proto, jakou pozici jsme si udělali. Chtěli jsme dvanáct bodů, ty teď máme. Hrajeme na stadionu Burnley z Premier League,“ těší se Kaloč. Avšak dodává: „Nechci aby to vyznělo tak, že si to jdeme užít, to určitě ne.“



Anglie je favoritem skupiny G, byť na dosud suverénní Čechy v tabulce ztrácí. Odehráno má o zápas méně, nicméně už ztratila v duelu se Slovinskem (2:2), což je druhá destinace jedenadvacítky v listopadové reprezentační přestávce. „Každý zápas je specifický. Angličané se rychle dostali do vedení a hráli prim. Pak ale přišly standardní situace a karta se obrátila. Je to ještě mládežnický fotbal, ale takové věci se dějí i mezi dospělými. Jeden moment stačí, aby zvrátil celé utkání,“ řekl Suchopárek.

Anglie - Česko čtvrtek 20.00 ONLINE

Co tedy na Anglii bude podle něj platit? „Musíme být koncentrovaní a dohrávat situace, zodpovědně navazovat hráče soupeře. Na druhou stranu nesmíme hrát pasivně a čekat v bloku. Musíme pokračovat v aktivitě z předchozích zápasů a potrápit je ziskem míče ve výhodných pozicích.“

Na stadionu Burnley, za které nastupuje v anglické lize Matěj Vydra, si mohou jeho svěřenci dobrým výsledkem upevnit první příčku, která zajišťuje přímý postup na Euro. „Předpoklad je, že přijde dvacet tisíc lidí, takže atmosféra bude skvělá,“ těší se Suchopárek.