Proti Anglii s Čvančarou. V nominaci jedenadvacítky jsou čtyři nováčci

Dosud stoprocentní čeští fotbalisté do jedenadvaceti let v kvalifikaci na ME poprvé vyzvou favorizovanou Anglii. V listopadovém srazu také změří síly se Slovinskem. Trenér Jan Suchopárek povolal čtyři nováčky včetně jabloneckého útočníka Tomáše Čvančary.