Jedenadvacítka zná první nominaci: sparťané i krajánci z Anglie či Německa

Brankář z Manchesteru United, záložník z bundesligového Kolína nad Rýnem, i početné zastoupení ze Sparty. Zrodila se nová fotbalová reprezentace do jedenadvaceti let, v září vstoupí do kvalifikace o postup na mistrovství Evropy 2023.