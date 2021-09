Premiéra pro trenéra Suchopárka: jedenadvacítka vstupuje do kvalifikace

Čeští fotbalisté do 21 let vstoupí čtvrtečním zápasem se Slovinskem do kvalifikace o postup na mistrovství Evropy 2023 v Rumunsku a Gruzii. Premiéru na lavičce si tímto utkáním odbude trenér Jan Suchopárek.