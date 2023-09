UEFA vzala ruské mládežnické týmy zpět do soutěží, Superpohár přidělila Varšavě

Prezident UEFA Aleksander Čeferin v prohlášení na webu označil vyřazení dětí ze soutěží za přímou diskriminaci. „Tím, že jim dáme možnost hrát a soutěžit s jejich vrstevníky z celé Evropy, investujeme do toho, co bude doufáme zářnější a schopnější budoucí generace,“ uvedl Čeferin.

UEFA nyní bude hledat organizační řešení, jak zapojit ruské týmy chlapců a dívek do 17 let do soutěží, i když už byly rozlosovány. I pro tato družstva bude platit zákaz ruské vlajky, hymny, reprezentačního dresu se státními symboly a zápasy se nebudou smět hrát na ruském území.

Vedení UEFA dále rozhodlo, že Španěla Luise Rubialese nahradí v roli jednoho z viceprezidentů šéf albánského svazu Armand Duka. Rubiales odstoupil z čela španělské federace i z výkonného výboru UEFA kvůli aféře s polibkem na ústa Jenni Hermosové po finále MS fotbalistek.

Se skandálem, jenž otřásl španělským fotbalem, může souviset i rozhodnutí UEFA přeložit kongres 55 členských federací plánovaný na únor 2024 z Madridu do Paříže.

Pořádání příštího Superpoháru, tedy duelu na úvod sezony mezi vítězi Ligy mistrů a Evropské ligy, přidělila UEFA Varšavě.