Fousek o zvolení do UEFA: Prestiž českého fotbalu vzrostla, chci mu co nejvíc pomoct

Fouskův úspěch znamená, že Česko má ve vedení Evropské fotbalové unie (UEFA) zástupce po jedenadvaceti letech.

V tajné volbě mu dalo hlas 40 z 55 členských zemí a uspěl tak už v prvním kole, což není obvyklé. „Mandát je to silný, nesmírně si ho vážím,“ líčil. „Na to, že jsem kandidoval poprvé a hned v prvním kole jsem byl zvolen, je to významná důvěra.“

O čem ještě v sídle FAČR na pražském Strahově hovořil?

Odkud cítil podporu:

„Udržuji dobré vztahy s našimi sousedy, měl jsem podporu od středoevropských svazů. Kromě sousedů je dobré mít kvalitní vztahy s velmocemi, proto jsem hrdý, že mě podpořilo všech pět v Evropě nejsilnějších svazů čili Anglie, Itálie, Španělsko, Francie a Německo. S jeho svazem nás čeká jednání o memorandu, od dalších se můžeme učit. Chci své funkce využít, abych českému fotbalu co nejvíc pomohl.“

O vysokém počtu hlasů a svých odhadech:

„Těch čtyřicet odpovídalo mým odhadům. Ale volby jsou tajné, málokdo vám do očí řekne, že vás volit nebude. Vážím si toho, že mám stejně hlasů jako předseda španělského svazu. V předvolebním období jsem komunikoval se všemi členskými svazy, často jsem díky své erudici dostával dotazy, jak bych u nich řešil to, či ono. Přináším zkušenosti. Jedním z mých cílů je přivést k nám do Čech mnohem víc evropské fotbalové kultury – pravý fotbal vypadá tak, jak vypadá v Evropě.“

O náplni práce ve výkonném výboru:

„Je to volená funkce, ne profesionální. Není to každodenní práce, její hlavní menu spočívá v manažerském řízení. Jako výbor přijímáme politická rozhodnutí. Kromě obrovské prestiže té funkce toho vidím přínos v tom, že český fotbal bude mít v UEFA zástupce. Má možnost ovlivňovat předpisy, strategii, způsob rozdělování financí, struktury evropských soutěží...“

O tom, jaká témata by chtěl prosazovat:

„Takto bych to úplně nenazval, jsem tam nováček. Mým přínosem je znalost problematiky menších a středních svazů. Ve výboru jsou různé typy lidí – bývalí slavní hráči jako Boniek nebo Kobiašvili, právníci, byznysmeni. Svůj přínos vidím v oblastech managementu a administrativy.“

O tom, zda se jeho zvolením do UEFA zvýší prestiž českého fotbalu:

„Naše prestiž vzrostla v každém případě. Není to ovšem všemocné nebo samospasitelné. Jde ale o signál, že kdyby na svazu nebyly věci v pořádku, na mezinárodním poli bychom měli hendikep. UEFA teď FAČR vnímá dobře, těší ji, že bojujeme o obnovu důvěry ve fotbal. To je argumentace, o níž se můžeme opírat při vyjednávání v mimofotbalových sférách.“

O akcích, které by v Česku rád viděl:

„Na UEFA mě někdy nazývají člověkem, který chce všechno. Finále Konferenční ligy jsme dosáhli stropu, nyní se soustředíme na jeho uspořádání. V českých možnostech je potom pořádat turnaje jako mistrovství Evropy v určitých věkových kategoriích, ať už už žen, či u mužů, nebo ve futsale. Chtěl bych také do Česka přivést po dvaceti letech kongres UEFA. Máme co nabídnout, máme organizačně zkušený tým, jsme cenově přijatelná populární země, jsme odzkoušení.“

O tom, jestli s jeho zvolením stoupá šance na pořádání nějakého zmíněného turnaje:

„Při konečném rozhodování možná ano, ale... Dřív UEFA musela v některých případech čekat, kdo se o pořadatelství přihlásí. Nyní je přetlak, UEFA se sejde a jen vybírá, to je krásné. Mít čtyři kandidatury na mistrovství světa žen pro rok 2025 je fantazie, před deseti lety to bylo úplně jiné.“