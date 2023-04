Čech byl jmenován do nové rady UEFA, sedí vedle Zidana, Maldiniho či Figa

„UEFA v předvečer kongresu v Lisabonu schválila fotbalovou radu, kde jsou renomovaní hráči, trenéři a další kapacity, které by ji měly obohatit. Jsme rádi, že součástí tohoto panelu je Petr Čech. Je úspěchem pro český fotbal, že tam má svého zástupce. Já jsem s Petrem v kontaktu, abychom dokázali nějakým způsobem zkoordinovat to moje a jeho působení v UEFA a přenést třeba některé věci pro český fotbal,“ řekl na tiskové konferenci po zasedání výkonného výboru předseda FAČR Petr Fousek, který se před pár dny dostal do výkonného výboru UEFA.

Ve fotbalové radě budou vedle Čecha z bývalých hvězd působit například Zinédine Zidane, Paolo Maldini, Luis Figo, Rio Ferdinand či Philipp Lahm. Ze současných trenérů pak Gareth Southgate, José Mourinho nebo Carlo Ancelotti.

„Každý z těch členů má za sebou špičkovou hráčskou nebo trenérskou kariéru. Od UEFA je moudré se snažit s těmi lidmi diskutovat, čím by chtěli fotbal obohatit, co by navrhovali,“ uvedl Fousek.

Skupinové foto rady UEFA před úterním zasedáním. V horní řadě i bývalý český reprezentační brankář Petr Čech.

„Myslím, že je to inspirativní i pro český fotbal. Tím nechci říct, že bychom zítra zřizovali českou fotbalovou radu, ale tyhle věci mají svůj význam. Bývalí hráči a trenéři tu hru nějak vidí a je dobré si je vyslechnout. Jestli to použijete, nebo v jaké formě, to už je na těch, kteří nesou odpovědnost,“ dodal předseda FAČR.