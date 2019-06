Proti Černé Hoře chtějí čtenáři zase Bořila, jinak by sestavu neměnili

Premiérové vítězství v kvalifikaci o Euro 2020, solidní výkon, který se hodnotícím čtenářům líbil. Vyloženě se nabízí, aby kouč Šilhavý do sestavy nezasahoval – a účastníci ankety jsou téhož názoru.

Až na jednu výjimku.

Česko - Černá Hora Sledujte od 20.45 online.

Filip Novák patří mezi nejvytěžovanější fotbalisty pod novým reprezentačním trenérem – zasáhl do všech sedmi zápasů, šestkrát od úvodní minuty. Přesto by fanoušci na pozici levého beka raději viděli Bořila ze Slavie.

Před pátečním duelem se v hlasování umístil desátý, tentokrát jedenáctý. Připíše si Bořil večer v Olomouci desátý start v národním týmu?

Sestava čtenářů iDNES.cz proti Černé Hoře Vaclík - Kadeřábek, Čelůstka, Suchý, Bořil - Souček, Pavelka - Masopust, Král, Jankto - Schick.

Na ostatních postech se účastníci ankety trefili do Šilhavého sestavy z výhry nad Bulharskem, opět by vsadili na rozestavení s pěti záložníky a jedním útočníkem. Tím by měl být Patrik Schick – autor obou branek obdržel nejvíc bodů, za ním se umístili střední záložník Tomáš Souček a kapitán Marek Suchý.



Vedle něj ve středu defenzivy čtenáři vidí Ondřeje Čelůstku, vpravo by znovu nasadili Pavla Kadeřábka, mezi třemi tyčemi má největší důvěru Tomáš Vaclík. Nerozbíjeli by ani fungující záložní řadu: zleva Jakub Jankto, na opačném kraji Lukáš Masopust... A uprostřed pole vedle Součka ještě David Pavelka a jedenadvacetiletý Alex Král.

Jestli to tak v Olomouci skutečně bude vypadat, uvidíme zhruba hodinu před třetím kvalifikačním zápasem. Ten na olomouckém Andrově stadionu začíná ve 20.45 a server iDNES.cz vám ho přinese v podrobné online reportáži.