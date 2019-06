Na umění Schicka spoléháme, ale základ je týmové pojetí, říká Suchý

Na kvalifikační zápas Česko - Černá Hora v Olomouci zbývají poslední lístky. Vstupenky lze koupit na internetu i fyzicky na Andrově stadionu. Internetový prodej pokračuje na stránkách www.vstupenkyfotbal.cz. Tam budou lístky k dostání buď do vyprodání, anebo až do výkopu. Při vstupu je nutné mít vstupenku vytištěnou. Na stadionu je možné koupit lístky v pondělí od 10 do 17 hodin ve fanshopu.