Otřesená Černá Hora? Konec trenéra jsme pustili z hlavy, zní z týmu

Fotbal

Zvětšit fotografii Fotbalisté Černé Hory trénují na olomouckém stadionu. | foto: ČTK

dnes 14:59

Otřesení, ale odhodlaní vyběhnou fotbalisté Černé Hory večer v Olomouci do kvalifikační bitvy o mistrovství Evropy. „Atmosféra je výborná, pustili jsme z hlavy, co se stalo. Chceme předvést co nejlepší výkon. Každý bod je v kvalifikaci důležitý,“ apeluje obránce Mark Vešovič.