Chtěl by být trenérem. Legendární gólman Čech o plánech, boji o titul i Spartě

Ve strahovském sídle asociace Čech s někdejšími spoluhráči Tomášem Hübschmanem a Štěpánem Vachouškem pokřtili pohárem sektu svou hvězdu, jež svítí z podlahy jako jména ostatních členů vybrané společnosti.

„Když už se víc než dvacet let naší jedenadvacítce mistrovství Evropy vyhrát nepovedlo, tak to ukazuje, jak výjimečný tým jsme měli. Jsem rád, že tu hvězdu tady máme,“ pronesl Čech.

O víc než rok starší Hübschman jako jediný z tehdejší party hraje ligu. Dokázal byste si ještě sebe v bráně představit?

Kdyby mi vydrželo zdraví, tak proč ne. V našem věku záleží opravdu hlavně na tom zdraví. Tomáš se cítí dobře, může trénovat a připravovat se. To je jedna věc.

A ta druhá?

Že musí mít odhodlání a motivaci každý den na to hřiště jít a makat. Jeho to baví, to je vidět. Pořád cítí tu radost ze hry, byla by škoda, kdyby nehrál, když na to má. A pro spoluhráče je to velká škola.

Vy jste loni v létě po změně majitele klubu skončil v Chelsea jako sportovní ředitel. Co od té doby děláte?

Podle smlouvy v Chelsea nemůžu do června ve stejné funkci pracovat v jiných klubech, tak jsem si vzal rok pro sebe, pro rodinu. Vzdělávám se, studuju trenérskou licenci.

Připravujete se na roli trenéra, ke které jste ke konci aktivní kariéry tíhl?

Bavilo mě to už předtím, ale když jsem skončil na hřišti, tak všechno nabralo jiný směr. Ale teď trénování zase přicházím na chuť. Je to jedna z možností, které bych se chtěl věnovat. Uvidíme, jak se rozhodnu.

Co bude ve vašem rozhodování hrát roli?

Rodina samozřejmě. Nechávám si otevřeno víc věcí, myslím si, že možností bude spousta. Výhodu mám v tom, že záleží na mně, co si vyberu.

Může to být v Chelsea například v mládežnických kategoriích?

Záleží na tom, kdo bude potřebovat trenéra, a taky na tom, jakou já budu mít představu. Nechávám tomu volný průběh.

Zvážil byste i návrat do českého fotbalu?

Kdybych se měl zapojit do aktivit v Česku, musel bych tady být a já žiju trvale v Anglii. Momentálně ta možnost je omezená. Ale to neznamená, že se do dění v českém fotbale nezapojuju. Jsem v kontaktu s lidmi z asociace, bavím se ohledně vzdělávání, různých workshopů, o možnostech, jak využít moje zkušenosti.

Baví vás letošní česká liga?

Jo, tři týmy můžou získat titul, dalších šest, možná i víc, hraje o záchranu. Pro českého fanouška je to skvělé. O všechno se bude hrát do posledního kola.

Věříte „vaší“ Spartě, že by po devíti letech ligu konečně vyhrála?

Sparta je pořád pod tlakem, protože se od ní očekávají jen vítězství. Pro klub, pro trenéra Priskeho i pro Tomáše Rosického je jen dobře, že teď mají formu a dotáhli se na čelo. Ten jejich lauf jim může pomoct k tomu, aby to na titul dotáhli. Ale samozřejmě je tu Slavie s Plzní.

Ukazuje příklad Sparty, že i v české lize jde jít cestou zahraničního kouče?

Cesta musí být taková, aby klubu seděla. Jen si vzpomeňte, že na začátku i Brian měl potíže adaptovat se na tým, na ligu. Neměl výsledky, které by si přál. Ale otočilo se to a teď mají velkou šanci titul vyhrát. U zahraničního trenéra záleží, jakou je osobností.

Slavia a Plzeň, dvě různé trenérské filozofie. Která vám je jako budoucímu kouči bližší?

Trenér musí vědět, jaké má hráče a jaký styl by jim měl vyhovovat, aby mužstvo bylo co nejsilnější. Můžete chtít hrát progresivně, moderně, ale když na to nemáte hráče, tak se to asi úplně nedá. Síla trenéra je v tom, že dokáže hrát svůj styl a připravit ho pro tým, aby vynikly jeho silné stránky. Nemyslím si, že je dobře, když se hráči předělávají a dávají se na jiné posty. Trenér Bílek i trenér Trpišovský se svými metodami získali titul. Není to tak, že všichni budeme hrát jako Guardiola a budeme vyhrávat.

Sledujete své nástupce v bráně reprezentace? A mohl by být časem jedničkou současný sparťan Kovář?

Matěj má zkušenost z Anglie, z mládežnických reprezentací, teď je v jedenadvacítce a chytá za klub, který má největší tradici v Česku. Tahle kombinace ho předurčuje k tomu, aby s Jindrou Staňkem a Jirkou Pavlenkou tlačili na Tomáše Vaclíka. Každopádně pořád máme kde brát, na postu brankáře má trenér na výběr.