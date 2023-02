Dokdy, mistře? Hübschman se kanceláři stále vyhýbá, dobře pro ligu

Tomáš Hübschman, 41 let. Nejstarší střelec ligy. Nebo ne? I když mu pedanti přes fotbalové statistiky sobotní trefu nakonec nepřipsali, je mu to fuk. Že není nejstarším střelcem v historii ligy? No a! Záleží na tom?