Kluci, buďte nebezpeční. Slavný brankář Čech vzpomíná, jak vychytal Bayern

Kdo jiný by vás měl pozvat na úterní šlágr Bayern versus Plzeň?

Jen na úvod upozorníme, že smluvní dodatek o mlčenlivosti mu zakazuje mluvit o Chelsea, kde do června tři roky pracoval v nejvyšším vedení. Pak na vlastní žádost skončil.

Nenudíte se?

Vůbec, do takové fáze jsem se ještě rozhodně nedostal. Ano, je to jiné, po pětadvaceti letech pod permanentním stresem si můžu čas přizpůsobit podle sebe a tělo si na to rychle zvyklo. Ale nudit se neumím a ani nechci. V neděli mám promoci.

Dostudováno?

Obléknu plášť, talár a půjdu si v Dublinu po třech letech pro titul.