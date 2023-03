Nejlepším fotbalistou za loňský rok je Schick, trenérem byl zvolen Bílek

Schick neměl tak dobrý rok, jako když ve Fotbalistovi roku triumfoval poprvé.

Loni na jaře naháněl Roberta Lewandowského z Bayernu Mnichov v tabulce střelců bundesligy, dal osm branek, celkově jich měl čtyřiadvacet, o deset méně než polský útočník. Leverkusenu pomohl k třetí příčce a účasti v Lize mistrů.

Centropol Fotbalista roku 2022 1. Patrik Schick (útočník, Bayer 04 Leverkusen) 672 bodů

2. Antonín Barák (záložník, Hellas Verona/ Fiorentina) 456

3. Jindřich Staněk (brankář, Plzeň) 455

4. Tomáš Souček (záložník, West Ham) 452

5. Adam Hložek (útočník, Sparta/ Leverkusen) 156 Další pořadí

Na podzim se však trefil jen dvakrát v bundeslize a jednou v Německém poháru. Od října marodil a fit není ani pro nadcházející start kvalifikace o postup na mistrovství Evropy.

Na slavnostní vyhlášení vyhlášení do pražského hotelu Hilton ale dorazil.

„Stále nejsem fit, tříslo mě trápí. Ale věřím, že za čtyři, pět týdnů to vyřeším a budu zpět na hřišti,“ řekl Schick. „Mrzí mě, že klukům nemůžu nyní pomoct. Snad kvalifikaci dobře rozjedou.“

Národní mužstvo v pátek nastoupí proti Polsku a v pondělí v Moldavsku.

Osmapadesátý ročník ankety neměl vyloženě favorita. I proto, že národní mužstvo mělo slabší rok: nezvládlo baráž o postup na mistrovství světa a sestoupilo z elitní úrovně Ligy národů.

Jeho opory střídaly lepší období s horším, možná i proto jsou mezi druhým Barákem, třetím Staňkem a čtvrtým Tomášem Součkem, vítězem z let 2019 a 2020, minimální rozdíly.

Barák zaujal loni hattrickem v italské lize, na konci léta přestoupil z Hellasu Verona do Fiorentiny. V obou italských klubech, které patří do průměru, odvádí velmi dobré služby a drží si stabilní formu.

Staněk byl klíčovým mužem Viktorie Plzeň v tažení za titulem, pak klubu vychytal postup do Ligy mistrů a na podzim pomohl k prvnímu místu v lize.

Zlatý míč vs. Fotbalista roku Jaký je rozdíl mezi anketami Fotbalista roku a Zlatý míč? Zlatý míč pořádá Klub sportovních novinářů, uděluje se za soutěžní ročník a hlasují pouze fotbaloví žurnalisté. Fotbalistu roku vyhlašuje FAČR, uděluje se za kalendářní rok a hlasují trenéři, hráči i novináři.

U Součka byli fanoušci West Hamu zvyklí, že rozhoduje zápasy, ale osmadvacetiletý středopolař góly šetřil. Na podzim dokonce občas vypadl ze základní sestavy týmu, který hraje v Premier League o záchranu.

Pátý Adam Hložek se po letním přestupu ze Sparty začal v Leverkusenu prosazovat až letos, loni na podzim stejně jako Schick doplatil na mizernou formu spoluhráčů a také si zvykal na nové prostředí.

V anketě hlasovali členové fotbalové akademie, do níž patří prvoligoví trenéři, kapitáni prvoligových týmů, reprezentanti s minimálně jedenatřiceti starty v národním týmu, vítězové uplynulých ročníků, vybraní zástupci médií a fotbalové asociace.

Další vítězové Stašková, Bílek a Ševčík

Medailisté v dílčích anketách Puma Fotbalistka roku 2022

1. Andrea Stašková (útočnice, Juventus/ Atlético Madrid) 96 bodů

2. Kateřina Svitková (záložnice, West Ham/Chelsea) 92

3. Olivie Lukášová (brankářka, Slavia) 68 Fortuna Trenér roku 2022

1. Michal Bílek (Plzeň) 660 bodů

2. Martin Svědík (Slovácko) 244

3. Jindřich Trpišovský (Slavia) 226 Centropol Talent roku 2022

1. Michal Ševčík (Brno) 471 bodů

2. Kryštof Daněk (Olomouc/Sparta) 352

3. Martin Vitík (Sparta) 184. Další pořadí

Vítězkou v kategorii Fotbalistka roku se stala útočnice Andrea Stašková. Také ona vyhrála anketu podruhé za sebou. Těsně za ní se umístila čtyřnásobná vítězka Kateřina Svitková a třetí skončila brankářka Olivie Lukášová.

Trenérem roku je Michal Bílek, jeden ze strůjců plzeňského titulu a postupu do Champions League. Bílek je teprve druhým oceněným koučem, který vyhrál hlavní anketu jako hráč - byl Fotbalistou roku 1989. Před ním se to povedlo už jen Jozefu Chovancovi.

Mezi Talenty roku nejvíc zabodoval brněnský ofenzivní záložník Michal Ševčík. Loni na jaře pomohl Zbrojovce Brno zpátky do nejvyšší soutěže a na podzim mezi elitou vstřelil sedm ligových gólů. Je také členem reprezentace do 21 let, kterou v červnu čeká mistrovství Evropy.

Fotbalová asociace rovněž uvedla nové členy do Síně slávy. Těmi se stali mistři Evropy do 21 let z roku 2002 a Eva Haniaková, průkopnice ženského fotbalu v Česku, trenérka a bývala česká reprezentantka.