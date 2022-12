Fotbalistou podzimu byl zvolen gólman Staněk, za ním jsou Barák, Souček a Schick

Nevýrazný rok z pohledu individuálních výkonů = vítězství pro brankáře. Tím se ovšem nesnižují jejich zásluhy.

Šestadvacetiletý plzeňský gólman navázal na skvělé jaro, během kterého mužstvu výrazně pomohl k ligovému titulu.

Na podzim se zásadně podílel na tom, že Viktoria uspěla v kvalifikaci o postup do Ligy mistrů, především v zápasech proti Šeriffu Tiraspol a Karabachu tým podržel. To platilo i během ligových utkání, Plzeň je po šestnácti kolech první.

Brankáři vyhráli polovinu z dosavadních šestadvaceti ročníků ankety, dvanáctkrát vyhrál Petr Čech, který je rekordmanem. Jednou triumfoval Tomáš Vaclík.

A teď má našlápnuto Staněk, byť jeho náskok před druhým Barákem není vyloženě rozhodující. Jaro může všechno změnit.

Dosud nejlepším Staňkovým umístěním ve Zlatém míči byla 11. příčka z minulé sezony. Plzeňská opora drží náskok 35 bodů před Barákem, který na začátku podzimní části zamířil z Verony do Fiorentiny. Vítěz ankety z ročníků 2019/2020 a 2020/2021 záložník Souček je o dalších 31 bodů zpět.

„Jsem překvapený, nečekal jsem to. Ale jsem za to rád, těší mě to. Máme za sebou dobrý podzim, týmu se dařilo, takže to se v tom odráží,“ řekl Staněk. „Já bych asi hlasoval třeba pro Lukáše Kalvacha z našeho týmu, nebo Tondu Baráka z reprezentace,“ doplnil.

Obhájce prvenství Schick v průběhu podzimní části laboroval se zraněním a tentokrát mu po první polovině hlasování patří až čtvrté místo. Na vedoucího Staňka ztrácí šestadvacetiletý útočník Leverkusenu téměř 200 bodů. Ale pokud by se mu povedlo jaro 2023 jako to poslední, není bez šance.

Staňka na svůj lístek za podzimní část zařadilo 38 z 45 hlasujících novinářů. Ve dvaadvaceti případech se plzeňský gólman dostal na první místo, třikrát byl druhý a třikrát třetí. Pro Baráka se Součkem hlasovalo shodně 41 novinářů, výrazně méně žurnalistů je ale zařadilo na první příčku. Barák zvítězil jen devětkrát a Souček čtyřikrát stejně jako Schick. Aspoň jeden bod získalo 40 hráčů.

Od roku 2015 vyhrál podzimní část teprve podruhé zástupce české ligy. Celkem jsou v elitní jedenáctce tři hráči z domácí soutěže, vedle vedoucího Staňka ještě jeho klubový spoluhráč Adam Vlkanova a brněnský útočník Jakub Řezníček, s 11 góly zatím nejlepší střelec ligové sezony.

Vítězové podle počtu titulů Petr Čech - 12

Pavel Nedvěd - 6

Tomáš Souček - 2

Jiří Němec, Patrik Berger, Tomáš Rosický, David Lafata, Tomáš Vaclík, Patrik Schick - všichni jedno vítězství.

Nejvýše postavenému slávistovi, ofenzivnímu univerzálovi Ondřeji Lingrovi, patří až 12. místo. Na jednom hlasovacím lístku se na první místo dostal i jeho spoluhráč z Edenu univerzál Tomáš Holeš, který přitom od poloviny září kvůli zranění nehrál. V pořadí mu průběžně patří 24. pozice.

Proti minulému roku nastalo v elitní jedenáctce za podzim šest změn. Mezi nejlepší se tentokrát nedostali vítěz ankety za ročník 2018/2019 brankář Tomáš Vaclík, záložníci Holeš, Jakub Pešek, Michal Sadílek, Jakub Jankto a útočník Jan Kuchta.

Místo nich figurují v první jedenáctce brankáři Staněk a Jiří Pavlenka, obránce Jakub Brabec, záložník Vlkanova, křídelník Václav Černý a útočník Řezníček.

Ve Zlatém míči se hlasuje dvoukolově. Celkový vítěz bude vyhlášen po sezoně, kdy se k výsledkům z podzimu přičtou hlasy za jarní část.