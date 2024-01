Fotbalisté Pobřeží slonoviny doma utrpěli historický debakl

Fotbalistům Pobřeží slonoviny hrozí, že na domácím africkém šampionátu nepostoupí do play off. Skupinovou fázi zakončili historickým debaklem 0:4 s Rovníkovou Guineou, která překvapivě vyhrála skupinu A. Do osmifinále ji doprovodí z druhého místa Nigérie po vítězství 1:0 nad Guineou-Bissau.