Egypt v problémech: Salah střídal kvůli zranění. Hned jsem se lekl, líčil Klopp

„Ještě nevíme, jak velký problém to nakonec bude,“ krčil rameny portugalský trenér egyptského výběru Rui Vitória. „Doufám, že ne velký. Nemělo by to být nebezpečné, ale uvidíme.“

Jeho svěřenci mají před sebou pondělní závěrečné skupinové utkání s Kapverdami, jež by měli zvládnout i bez Salaha. Jenže ve vyřazovací fázi už by jedenatřicetiletý útočník Liverpoolu citelně chyběl.

„Nebylo to pro nás úplně ideální načasování,“ dodal Vitória. Salah si už v nastavení prvního poločasu zničehonic sedl na trávník a signalizoval, že nebude schopen pokračovat. Odstoupil kvůli poranění levého stehenního svalu – těsně předtím než Ghana vstřelila úvodní gól.

Obě soupeřovy trefy zajistil spoluhráč Tomáše Součka a Vladimíra Coufala z West Hamu – záložník Mohammed Kudus. Egypt pak zkraje závěrečné čtvrthodiny srovnal a zajistil si teprve druhý bod na Africkém poháru národů.

V prvním zápase totiž rovněž remizoval 2:2, a to s Mosambikem. Také musel dotahovat, vyrovnávací trefu dal z penalty v šesté minutě nastavení právě Salah.

„Mluvil jsem s ním, ale zatím nevím nic konkrétního,“ citoval Eurosport liverpoolského kouče Jürgena Kloppa. „Tyhle zranění potřebují pořádně vyhodnotit. Samozřejmě v první chvíli jsem byl v šoku, neviděl jsem, že by ho někdo trefil nebo by ošklivě spadl. A navíc víme, jak zřídka odstupuje kvůli bolestem, takže tam něco určitě být musí.“

Egyptský útočník Mohamed Salah odchází ze hřiště v utkání s Ghanou.

I pro anglické mužstvo by případná delší Salahova absence znamenala potíže, přestože Klopp před začátkem šampionátu tvrdil, že si bez něj poradí. Jenže to čekal, že bude svého nejlepšího střelce postrádat maximálně do poloviny února, kdy africké mistrovství v Pobřeží slonoviny končí.

Salah nezastíral, že by chtěl turnaj ovládnout. Jemu samotnému do sbírky trofejí chybí právě reprezentační triumf. „Jedu tam, abych šampionát vyhrál,“ hlásil před odjezdem.

Teď se jeho plán trochu komplikuje. Záleží samozřejmě na tom, jak vážné nakonec poranění bude. Kdyby vyšetření odhalila trhlinu ve svalu, může chybět i víc než měsíc.