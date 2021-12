Fotbalová devatenáctka se o Euro utká s Francií či Švédskem

Českým fotbalistům do 19 let určil los v Nyonu nelehké soupeře pro elitní fázi kvalifikace o postup na mistrovství Evropy - mladíci se střetnou s Francií, Švédskem a Bosnou a Hercegovinou. Na šampionát, který se uskuteční příští rok od 18. června do 1. července na Slovensku, navíc zamíří pouze vítězové skupin. Výběr pořádající země má účast jistou.