Devatenáctka zakončila úvodní fázi kvalifikace ME remízou 1:1 s Dánskem

Čeští fotbalisté do 19 let v závěrečném duelu úvodní fáze kvalifikace mistrovství Evropy remizovali v Opavě s Dánskem 1:1. Seveřané si díky nerozhodnému výsledku zajistili prvenství ve skupině. Oba celky už před utkáním měly zaručený postup do elitní části kvalifikace díky výhrám nad Kazachstánem a Severním Irskem.