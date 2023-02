Messi chtěl končit v Kataru, teď zvažuje MS 2026: Bude to složité, ale...

Až vypukne příští mistrovství světa ve Spojených státech, Mexiku a Kanadě, bude argentinské legendě už 39 let.

„Fotbal ale miluji, a dokud z něj mám radost a cítím se v dobré kondici, chci ho hrát,“ poznamenal Messi v rozhovoru pro sportovní list Diario Olé.

„Do dalšího turnaje se to zdá být dlouhá doba, ale bude záležet na tom, jak se moje kariéra vyvine. Záleží to na spoustě okolností,“ pokračoval nejlepší hráč i střelec MS v Kataru.

Na něm si splnil ten největší sen. Po 36 letech se Argentina stala nejlepším mužstvem planety, Messi ji k titulu dovedl na pátý pokus. I proto po památném finále s Francií, které rozhodovaly po remíze 3:3 až penalty, s trofejí v ruce překvapil novináře: „Chci pokračovat, chci nosit argentinský dres i jako světový šampion.“

V tom sedminásobného držitele Zlatého míče podporuje i trenér Lionel Scaloni.

„A dokonce si myslím, že se Messi příštího šampionátu zúčastnit může,“ řekl kouč před měsícem španělské rozhlasové stanici Calvia FM. „Bude samozřejmě záležet na něm a na tom, zda se bude cítit dobře. Ale na hřišti je šťastný a pro nás by to bylo skvělé. Dveře pro něj jsou otevřené.“

Šestým startem na MS by stvořil nový rekord a mohl by i vylepšit vlastní maximum v počtu zápasů, kterých zvládl 26. S Messim by stoupla i prestiž nadcházejícího jihoamerického mistrovství Copa América, na němž budou Argentinci příští rok rovněž obhajovat titul.