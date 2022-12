Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Vyzkoušet tři měsíce zdarma

Bleděmodrý pruhovaný dres ho odjakživa táhl spíš k zemi. Jako by byl namočený a nešel vyždímat. Prokletí? Když si jej Lionel Messi oblékal, vážil snad o tunu víc. Byl obalený blátem z nevýslovného očekávání, že právě Messi je vyvoleným. Tak dlouho to nešlo. Tak dlouho se čekalo. Pokaždé se do cesty nachomýtla překážka, před kterou se Messi nechal těžkým závažím stáhnout k zemi. Fotbalová Argentina pomalu ztrácela naději.