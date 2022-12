Co to má znamenat, ptá se svět. Messiho zahalili do arabského pláště

Černá arabská róba na ramenou Lionela Messiho překrývající barvy národního dresu při předávání trofeje mistrovství světa okamžitě vyvolala velké překvapení. Tradiční černý plášť se zlatým lemováním mu překvapivě oblékl sám katarský emír, s procedurou pomáhal i předseda FIFA Gianni Infantino.

„Hráče tím připravili o velmi důležitý okamžik. Mně by se to nelíbilo. To můžete udělat později v šatně,“ komentoval slavnostní okamžik německý mistr světa z roku 2014 Bastian Schweinsteiger v televizi ARD. „Myslím si, že ani Messimu se to v tu chvíli moc nelíbilo,“ dodal.

Stejného názoru byl i anglický bývalý profesionál Gary Lineker, který to komentoval v BBC: „Svým způsobem je ostuda, že přikryli Messiho dres,“ řekl.

Co je to bišt? Bišt je dlouhý plášť z lehkého, často průsvitného materiálu s lemováním z pravého zlata. Nosí se pouze při zvláštních příležitostech, především v arabském světě. Bišt je považován za projev uznání a úcty a obvykle jej nosí nejvyšší představitelé, jako jsou politici, šejkové a další vysoce postavení lidé. V Kataru tento oděv používají především významné osobnosti při státních svátcích.

„Proč? Proč? Nebyl k tomu žádný důvod,“ komentoval situaci dlouholetý argentinský reprezentant Pablo Zabaleta.

A také další televizní komentátoři nechápali, proč Messi nemohl v největší chvíli své kariéry slavit jen v dresu.

„O jeho slušnosti svědčí, že si ho na ramenou nechal,“ komentovala to bývalá německá fotbalistka Tabea Kemmeová.

„Bišt nosí jen pár vyvolených,“ uvedl Hassan Al-Thawádí, generální tajemník katarského organizačního výboru mistrovství světa.

„V podstatě organizátoři Messiho uctili tím, že mu ho dali přes ramena. Je to něco jako kulturní přivítání či kulturní přijetí,“ dodal. Podle něj byl tento okamžik oslavou Messiho. „Šampionát byl zároveň příležitost ukázat světu naši arabskou a muslimskou kulturu,“ dodal Al-Thawádí.

Také Mustafa Baig, profesor islámských studií na univerzitě v Exeteru, řekl tiskové agentuře DPA, že bišt je slavnostní oděv, který nosí členové královské rodiny, hodnostáři nebo například ženichové v den svatby a absolventi při promoci.

„Bišt může nosit jen několik vyvolených,“ dodal. Také podle něj Messiho organizátoři uctili, že mu ho přehodili přes ramena. „Je to jednoznačně znak cti,“ uzavřel.