Messi lituje ostudného chování v Kataru. Mohly za to nervy, omlouvá se

Kapitán šampionů vyjádřil lítost nad svým chováním v rozhovoru pro rozhlasovou stanici Urbana Play of Buenos Aires.

Zápas Argentina - Nizozemsko byl napěchovaný emocemi. Padlo sedmnáct žlutých karet, jednu z nich viděl i Messi.

Ten ve vyhroceném čtvrtfinále, které po remíze 2:2 rozhodovaly až pokutové kopy, nesportovně gestikuloval směrem k nizozemské lavičce, vášnivě diskutoval s trenérem Louisem van Gaalem i jeho asistentem Edgarem Davidsem.

Obrázek, na němž po vstřeleném gólu stojí před protivníkovou střídačkou s dlaněmi na uších, obletěl svět.

„Nejsem rád, že jsem se takhle zachoval. Nelíbí se mi, co se stalo potom. Byly to napjaté chvíle, velké nervy. Seběhlo se to rychle a impulzivně, nic z toho jsem neplánoval, prostě se to stalo,“ uvedl Messi.

Argentinského lídra před střetnutím vyhecovaly komentáře kouče van Gaala, který Messiho osočil, že nepracuje pro tým, a připomněl předchozí zápas ze semifinále MS 2014. „Messi se v něm nedotkl balonu,“ rýpl si.

Mluvilo se také o Messiho chování v mixzóně, kde novináři po zápase pořizují rozhovory. Když kolem procházel dvougólový nizozemský střelec Wout Weghorst, který Argentince rovněž provokoval, jihoamerický šikula směrem k němu prohodil: „Na co koukáš? Jdi si po svých, hlupáku.“

„Nechtěl jsem zanechat špatný dojem, ale takové věci se stávají,“ řekl omluvně o incidentu s Weghorstem. „Tenhle hráč nás provokoval, navážel se do nás, bylo s ním víc vypjatých momentů. Reagoval jsem, jak jsem reagoval.“