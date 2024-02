Neatraktivní i náročná. Česká skupina v Lize národů: Ukrajina, Albánie, Gruzie

Je to neatraktivní, přesto těžká skupina.

Novému kouči Ivanu Haškovi se sice vyplnilo přání, aby se tým vyhnul zdlouhavému cestování a nenarazil na Island či Kazachstán. Jinak ale byly v osudí i příjemnější varianty.

O Albánii není třeba se déle rozepisovat. Tým pod vedením brazilského kouče Sylvinha nebývale vyspěl, na podzim vyhrál „českou“ kvalifikační skupinu o mistrovství Evropy a po remíze 1:1 v Edenu smázl Součka a spol. v bouřlivé kulise doma Tiraně 3:0.

ONLINE: Los fotbalové Ligy národů Slavnostní ceremoniál z Paříže jsme sledovali podrobně.

Silné a moderní mužstvo má navzdory probíhající válce a ztíženým podmínkám také Ukrajina, která musí hrát domácí zápasy na neutrální půdě. V březnové baráži bude bojovat o dodatečný postup na Euro, osu týmu tvoří hráči Šachtaru Doněck, Zinčenko, Mudryk nebo Mykolenko jsou hvězdami týmů z Premier League a Dovbyk či Cygankov zase hlavními tahouny španělského zázraku jménem Girona.

Termíny Ligy národů 1. kolo: 5. až 7. září

2. kolo: 8. až 10. září

3. kolo: 10. až 12. října

4. kolo: 13. až 15. října

5. kolo: 14. až 16. listopadu

6. kolo: 17. až 19. listopadu Čtvrtfinále ligy A, play off o postup a záchranu: 20. až 22. března 2025 a 23. až 25. března 2025 Final Four: 4. až 8. června 2025

Papírově nejsnazším protivníkem by měla být teoreticky Gruzie, byť má v kádru například šikovného záložníka Kvaraccheliju z Neapole. Navíc zůstává ve hře o Euro, kde bude mít v případě úspěchu v baráži místo zrovna ve skupině s Českem, Portugalskem a Tureckem.

V poslední kvalifikaci sice Gruzínci skončili až čtvrtí za Španělskem, Skotskem a Norskem. Druhou šanci však dostali díky úspěchu v předchozím ročníku Ligy národů.

Češi byli po pádu z elitní divize ve druhé ze čtyř výkonnostních skupin společně s Walesem, Rakouskem a Anglií nasazení.

Jednotlivé zápasy se budou hrát od 5. září do 19. listopadu 2024, tedy až po letním Euru v Německu. A protože systém celé Ligy národů před startem čtvrtého ročníku prošel dílčími úpravami, šanci na postup o úroveň výš má kromě vítěze skupiny také druhý v pořadí.

Liga národů ovlivní i kvalifikaci o MS

Evropská fotbalová unie (UEFA) totiž systém upravila tak, že druhý tým úrovně B se střetne v play off na dva zápasy se třetím ze skupiny úrovně A o účast mezi elitou.

Zároveň platí, že nejhorší týmy z úrovní A a B sestupují do nižší ligy. Třetího v pořadí z úrovně B čeká play off s druhými týmy z céčka. Vítězové ligy C postupují výš.

Skupina v lize B 1. místo přímý postup do ligy A 2. místo baráž o postup se třetím týmem ligy A 3. místo baráž o udržení se druhým týmem ligy C 4. místo přímý sestup do ligy C

Dva nejhorší týmy ze čtvrtých míst ligy C sestoupí do nejnižší úrovně, odkud se přímo nahoru podívají dva nejlepší týmy. Zbylé dva ze čtvrtých příček ligy C čeká baráž s druhými týmy ligy D. Ta má jen šest mužstev rozdělených do dvou skupin po třech.

Play off o postup a o záchranu v Lize národů má termíny v březnu 2025. závěrečné Final Four je na programu v červnu.

Vítězství v jedné ze skupin Ligy národů má však ještě jednu důležitou přidanou hodnotu, která se promítne do kvalifikace o mistrovství světa 2026. Ta se odehraje příští rok a má rovněž pozměněný formát. Šampionátu, který společně pořádají Spojené státy, Kanada a Mexiko, se totiž poprvé v historii zúčastní osmačtyřicet zemí a z Evropy se na něj dostane hned šestnáct mužstev místo dosavadních třinácti.

Čtyřiapadesát zemí bez vyloučeného Ruska, které vede útočnou válku proti Ukrajině, los rozdělí do šesti skupin po čtyřech a do šesti skupin po pěti. Přímo na závěrečný turnaj postoupí jen vítězové skupin.

Do dodatečné kvalifikace, čili do baráže, půjde dvanáct týmů z druhých míst a čtyři mužstva z Ligy národů, která se neumístila na prvních dvou příčkách své kvalifikační skupiny, ale vyhrála právě skupinu Ligy národů.

Mohou to být i země z úrovně C či D.