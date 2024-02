Nový systém Ligy národů. Jak ovlivní boj o MS a na koho mohou narazit Češi

Česko bude hrát na podzim 2024 Ligu národů B. Do druhé úrovně sestoupilo v září 2022 společně s Walesem, Rakouskem a Anglií. Na tyto země ve čtvrtém ročníku soutěže narazit nemůže.

Všichni čtyři sestupující jsou nasazení, los se uskuteční ve čtvrtek 8. února od 18.00 v Paříži.

Je takřka jisté, že jednoho ze soupeřů pro Ligu národů potkají Češi už ve skupině Eura.

Liga národů B Rozdělení do výkonnostních košů 1. koš: Rakousko, Česko, Anglie, Wales 2. koš: Finsko, Ukrajina, Island, Norsko 3. koš: Slovinsko, Irsko, Albánie, Černá Hora 4. koš: Gruzie, Řecko, Turecko, Kazachstán Termíny Ligy národů 1. kolo: 5. až 7. září

2. kolo: 8. až 10. září

3. kolo: 10. až 12. října

4. kolo: 13. až 15. října

5. kolo: 14. až 16. listopadu

6. kolo: 17. až 19. listopadu Čtvrtfinále ligy A, play off o postup a záchranu: 20. až 22. března 2025 a 23. až 25. března 2025 Final Four: 4. až 8. června 2025

Ve čtvrtém koši jsou totiž Turecko, které je posledním protivníkem Česka v základní fázi šampionátu, dále pak Gruzie, Řecko a Kazachstán. A právě z těchto zemí (společně s Lucemburskem) vzejde soupeř Čechů z březnové baráže pro druhé utkání na Euru.

Z třetího koše může Česko dostat Slovinsko, Irsko, Albánii, nebo Černou Horu.

V druhém koši jsou Norsko, Finsko, Island a Ukrajina, která svá mezistátní utkání hrává na neutrální hřištích obvykle v Německu či v Polsku.

„Všechny týmy jsou poměrně vyrovnané. Přál bych si takové, přes které postoupíme do áčka, a za kterými bychom nemuseli cestovat příliš daleko. Proto bych se rád vyhnul Islandu i Kazachstánu,“ řekl trenér Hašek.

Česko se vrátilo do úrovně, v níž v roce 2018 začínalo. O dva roky později svou skupinu Ligy národů B vyhrálo a probilo se mezi elitu. Tam porazilo Švýcary a remizovalo se Španělskem, ale ve zbývajících čtyřech duelech podlehlo - dvakrát s Portugalskem, ve Španělsku i ve Švýcarsku.

„Pro fanoušky to byly skvělé zápasy. Byl bych rád, kdybychom se do nejvyšší úrovně vrátili,“ prohlásil předseda asociace Petr Fousek.

Zatímco v předchozích ročnících Ligy národů postupoval výš jen vítěz, tentokrát má šanci i druhý v pořadí. Evropská fotbalová unie (UEFA) systém upravila tak, že druhý tým úrovně B se střetne v play off na dva zápasy se třetím ze skupiny úrovně A o účast mezi elitou.

Zároveň platí, že nejhorší týmy z úrovní A a B sestupují do nižší ligy. Třetího v pořadí z úrovně B čeká play off s druhými týmy z céčka. Vítězové ligy C postupují výš.

Dva nejhorší týmy ze čtvrtých míst ligy C sestoupí do nejnižší úrovně, odkud se přímo nahoru podívají dva nejlepší týmy. Zbylé dva týmy ze čtvrtých míst ligy C čeká baráž s druhými týmy ligy D. Ta má jen šest mužstev rozdělených do dvou skupin po třech.

Play off o postup a o záchranu v Lize národů má termíny v březnu 2025.

Vítězství v jedné ze skupin Ligy národů má ještě jednu přidanou hodnotu, která se promítne do kvalifikace o mistrovství světa 2026. Ta se odehraje příští rok a má rovněž pozměněný formát, jelikož šampionát, který společně pořádají Spojené státy, Kanada a Mexiko, se poprvé v historii zúčastní osmačtyřicet zemí a z Evropy se na něj dostane šestnáct mužstev, dosud to bylo třináct.

Čtyřiapadesát zemí bez vyloučeného Ruska, které vede útočnou válku proti Ukrajině, los rozdělí do šesti skupiny po čtyřech a do šesti skupin po pěti. Přímo na závěrečný turnaj postoupí jen vítězové skupin.

Nový trenér české fotbalové reprezentace Ivan Hašek.

Do dodatečné kvalifikace, čili do baráže, půjde dvanáct týmů z druhých míst a čtyři mužstva z Ligy národů, která se neumístila na prvních dvou místech své kvalifikační skupiny, ale vyhráli skupinu Ligy národů. Mohou to být i země z úrovně C či D.

Mimochodem, do čtyřčlenných skupin kvalifikace o MS 2026 se jistě dostane osm národních mužstev, která v nejvyšší úrovní Ligy národů obsadí první a druhou příčku.

V březnu 2025 se totiž utkají v play off o účast v červnovém Final Four. Tím, že by v březnu a v červnu tedy nemohla vstoupit do kvalifikace o světový šampionát, zbude jim jen šest termínů na podzim 2025. Proto musí být ve čtyřčlenné skupině.

Ta mužstva, která se v březnu 2025 zúčastní bojů o postup a záchranu v Lize národů, vstoupí do světové kvalifikace v červnu 2025.

Los kvalifikace mistrovství světa zatím nemá pevný termín, ale uskutečnit se může nejdřív po podzimní Lize národů, zřejmě na začátku prosince.