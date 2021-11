Čeští fotbalisté mají jistotu, že si zahrají play off o mistrovství světa

Přímo na šampionát v Kataru postupují pouze první celky z kvalifikačních skupin, týmy na druhých místech čeká play off. Do něj se dostanou ještě dva nejlepší vítězové skupin Ligy národů, kteří v kvalifikaci neuspějí.

Češi po sobotním vítězství Walesu nad Bělorusem 5:1 klesli ve skupině E před úterním závěrečným zápasem s Estonskem na třetí místo, o play off ale už nepřijdou. Díky loňskému prvenství ve skupině B2 Ligy národů by se dostali mezi dva postupující do baráže.

Šilhavého svěřenci stále ještě mohou v kvalifikaci obsadit druhou příčku, potřebují však v úterý nejen porazit Estonsko, ale zároveň doufat, že Wales prohraje s již jistým vítězem skupiny Belgií. V případě bodové rovnosti ve světové kvalifikaci rozhoduje skóre, nikoliv bilance ve vzájemných zápasů, jak je běžné v soutěžích UEFA. Velšané mají po dnešní vysoké výhře aktuálně o dva góly lepší rozdíl ve skóre než český celek.

Český výběr byl v pořadí vítězů Ligy národů na sedmé pozici za Francií, Belgií, Itálií a Španělskem coby nejlepšími z Ligy A a Walesem a Rakouskem z Ligy B. Po výhře Francie už je jasné, že minimálně pět z těchto šesti celků skončí v kvalifikaci nejhůře na druhém místě. Velšané by byli druzí v případě třetí příčky českého týmu ve skupině E.



Druhá pozice může být pro play off výhodnější. Šestice nejlepších totiž bude nasazená a odehraje semifinále baráže na domácí půdě. Český tým by mohl v případě konečného umístění na druhé příčce získat maximálně 14 bodů, což by podle aktuálního vývoje pro nasazení spíše nestačilo.

Los play off se uskuteční 26. listopadu. Dvanáctka mužstev bude rozdělena do tří „pavouků“ pro čtyřech týmech, které se vyřazovacím systémem utkají v semifinále a finále. Celkem tak vzejdou zbylí tři evropští účastníci světového šampionátu. Hrát se bude vždy jen na jedno utkání a zatímco v semifinále budou mít výhodu domácího prostředí nasazené celky, pořadatele finále určí los. Play off se uskuteční na konci března.