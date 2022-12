Souček: Neúspěšný rok. V dalším můžeme ukázat, že bychom se v Kataru neztratili

Zrovna doléčuje zranění zad, kvůli kterému chyběl v úterní přípravě proti třetiligovému Cambridgi.

„Stejně bych šel jen na poločas, tak nemělo cenu to pokoušet, aby se mi to nezhoršilo. V sobotu hrajeme v Udine a to už bych chtěl být na hřišti,“ poznamenává Souček.

Představujete si, jaké by to bylo na mistrovství světa?

Občas mě to napadne. V poslední době jsme odehráli dobré zápasy se soupeři, kteří v Kataru postoupili ze skupiny do osmifinále. Porazili jsme Švýcary, s Chorvatskem na Euru uhráli remízu. A třeba Holandsko jsme na Euru vyřadili a oni od té doby neprohráli. Pro mě to tenkrát byl vůbec nejhezčí zápas v reprezentaci. Na mistrovství světa je nejtěžší se dostat. Když vám pak nalosují skupinu, tak kvalita je podobná jako na Euru.

Kvalifikace o Euro 2024 předprodej vstupenek V pátek 9. prosince začal předprodej vstupenek na úvodní zápas kvalifikace o postup na mistrovství Evropy 2024 v Německu. Čeští fotbalisté 24. března 2023 v pražském Edenu hostí Polsko, osmifinalistu MS v Kataru. „Jak se v Kataru pomalu blíží konec, tak už se těším na naši kvalifikaci. Začínáme s nejtěžším soupeřem a budeme moc rádi, když nás fanoušci přijdou podpořit. Takový zápas si zaslouží vyprodaný stadion,“ říká kapitán národního mužstva Tomáš Souček. Vstupenky jsou k dostání na Ticketportalu ve třech cenových kategoriích 590, 890 a 1590 korun. Děti do 150 centimetrů mají padesátiprocentní slevu. Ke všem vstupenkám zakoupeným přes internet získají fanoušci dárkovou obálku, kterou si budou moci vytisknout, a získat tak originální vánoční balení. Ve skupině jsou dalšími soupeři Moldavsko, Faerské ostrovy a Albánie, na Euru postoupí nejlepší dva týmy. „Vím, že samostatné Česko vždycky na Euro postoupilo. A my sérii nechceme zničit.“

Jak by si Česko na šampionátu v Kataru vedlo?

V březnu začínáme kvalifikaci o Euro proti Polsku, které taky hrálo osmifinále. A i když s Francií vypadlo, nevedlo si špatně. Můžeme získat určitý obraz, jak bychom tam dopadli. Věřím, že máme na to, abychom Poláky porazili a ukázali, že bychom se na šampionátu neztratili.

Kdybyste porazili v březnu Švédy, ve finále baráže byste nastoupili právě v Polsku.

Bohužel, letošní rok nebyl pro reprezentaci úspěšný, i když herně to špatné nebylo. Ale počítají se výsledky a ty dobré nebyly. Nezvládli jsme baráž, v Lize národů sestoupili.

Ani vám osobně to ve West Hamu nešlo. Jak jste vnímal kritiku, pro vás hodně nezvyklou?

Jaro bylo v pohodě, v Premier League jsme byli sedmí a hráli semifinále Evropské ligy. Ale na podzim to nejde, nejsme na tom dobře. A já? Tlak vnímám pořád. A je jedno, jestli jste v tabulce nahoře, nebo jako teď dole. U mě jde i o ty góly. Když jsem do Anglie přišel, možná jsem jich dal až moc. A fanoušci chtějí, abych jich tolik dával každou sezonu. Dva tři měsíce se mi nedařilo, snad mně i týmu tahle pauza pomůže a rozjedeme se jako v posledních dvou letech. Třetina sezony za námi, takže je pořád prostor se zvednout a napravit to.

Dva dny po Štědrém dnu vás čeká suverénní Arsenal. To zrovna není soupeř na rozjezd.

Jsou ve formě, ale taky to nelze brát jako následující zápas. Jako by to bylo první kolo, protože takhle dlouhou přestávku Premier League uprostřed sezony nezná. Chybí ten zápasový rytmus. Když Arsenal zvládneme, je to velká šance dostat se zpátky.

West Ham do Kataru vyslal pět reprezentantů, čtyři z nich čeká čtvrtfinále. Dovedete si představit, že hned naskočí do ligy?

Já bych to nepodceňoval. Na mistrovství světa se hrají zápasy každé čtyři pět dnů, je to podobné jako v tomhle období v klubu. Kluci nebudou unavení, budou na tom líp než my, protože budou mít ten zápasový rytmus.

Sledujete spoluhráče? Paquetá nastupuje v základní sestavě Brazílie, Rice zase za Anglii.

Mě nejvíc zaujal Najíf z Maroka, ale samozřejmě i ti dva. Jsem rád, že náš klub tam má takové zastoupení a kluci od nás tam hrají důležitou roli. Brazílii tipuju na titul.

Co ještě vás zaujalo?

Že je tam hodně překvapivých výsledků, ty já mám rád. Korea, Japonsko, Austrálie postoupily ze skupiny, Maroko je dokonce ve čtvrtfinále. A taky se mi líbí ty zvraty. Třeba ve skupině, ve které byli Němci a Španělé. Jak pár minut nepostupoval ani jeden z nich.