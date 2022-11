Souček ocenil turecké diváky: Chtěli nám to znepříjemnit, a tak to má být

Reprezentace má za sebou poslední zápas, jak se za letošním rokem ohlížíte?

Co se týče bilance vítězství a porážek, tak to vůbec nebylo dobré, měli jsme cíle, a ty jsme nesplnili. Ale hrou a týmovým výkonem jsme ukázali, že máme velký potenciál. Do boje o mistrovství Evropy půjdeme s tím, že chceme postoupit. Už teď se těším na březnový sraz. Mrzí nás výsledky, ale neukázali jsme všechno a věřím, že v kvalifikaci dopadneme lépe, než v letošních zápasech.

Proč to nevyšlo v Turecku?

Zápas jsme odbojovali, ale viděli jste, že Turci byli přesnější v koncovce. My jsme měli sice hodně nadějných situací kolem vápna, ale nedokázali jsme je dotáhnout a gól jsme dali jen ze střely z 25 metrů. Na druhé straně jsme viděli kvalitu Turků, kteří své šance využili. To nakonec rozhodlo, ale za způsob hry musím i náš tým pochválit.

Trenér Šilhavý řekl, že jste soupeři sami připravili gólové příležitosti. Viděl jste to také tak?

Musím se ještě podívat na video, abych si to sám rozebral, ale vyšly jim dva brejky, kterým jsme nedokázali zabránit. Takové situace se stávají, ale je potřeba to líp zajistit. Musíme si ukázat chyby při bránění a na druhou stranu je nutné hledat lepší řešení situací, kdy my sami jdeme do brejků. Turci mají skvělý tým, podívejte se, kde jejich hráči působí. A konfrontace to byla výborná, nebyl to vůbec přátelák, byl to velký zápas.

Tým jste pochválil. Co byla ta pozitiva, která oceňujete?

Ukázali jsme zarputilost, bojovali jsme jeden za druhého, což nás zdobilo vždycky. Tento sraz byl trochu jiný, sešla se netradiční sestava, ale všechny nováčky bych chtěl hrozně pochválit. Ještě si dobře pamatuji na své první starty, jak to bylo složité. A oni začali výborně, pomohli nám a řekli si o další pozvánky.

Nemyslíte si, že vám uškodila dlouhá pauza, když se loučil rozhodčí Cakir? Zdálo se, že Turci se po ní rychleji dostali zpátky do hry.

Bylo to hodně netradiční, zažil jsem něco takového poprvé v životě, ale Cakir si to za svoji kariéru zasloužil. Pogratulovali jsme mu, a pak jsme si říkali, kde jak máme napadat a jak hrát, abychom se udrželi v tempu. Máte asi pravdu, že dalších pět deset minut jsme nechytili, nakonec jsme inkasovali, ale pak jsme se do toho dostali a hráli jsme skvělý fotbal. Podařilo se nám vyrovnat a pak to bylo o tom, kdo dá druhý gól. Bohužel to byli Turci.

Co říkáte na bouřlivou atmosféru?

Už dvě hodiny před zápasem na nás pískala půlka stadionu, to je něco úžasného. Ukázalo se, že Turecko je fotbalový národ, fanouškům musím zatleskat. Je úžasné mít takovou podporu v zádech a stejně jsme to cítili i my ve středu v Olomouci.

Diváci hlasitě pískali při každém kontaktu českého týmu s míčem, stačilo, abyste se chystali házet aut a stadion bouřil. Nebyly emoce až příliš negativní?

Tak to má být. Byli jsme hostující tým, atmosféra měla být namířená proti nám. Takže já to chválím z tureckého pohledu. Chtěli nám zápas znepříjemnit, a to se jim dařilo. Na reprezentační zápas vyprodali stadion, to si zaslouží vždycky pochvalu. Mají úžasné fanoušky.