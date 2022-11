Za světem obrovsky zaostáváme od dorostu, říká Chytrý. Jaké je lobby agentů?

Světový šampionát ve fotbale sleduje doma u televize s těžkým srdcem. Minimálně ze začátku. „Zklamání tam ještě pořád je,“ říká Chytrý v podcastu Z voleje.

„Byl to jeden z cílů a byli jsme blízko. Ještě v nastavení baráže ve Švédsku jsme hráli o to poslední rozhodující utkání proti Polsku. A kdyby Milan Havel těsně před koncem normální hrací doby proměnil svou šanci, tak kdo ví…“

Z voleje podcast iDNES.cz

Přehlídka nejlepších národních týmů, svátek kopané, se zase odehrává bez české účasti. Jediný trenér, který Česko dostal na světový šampionát, byl v roce 2006 Karel Brückner. „Je to mnohem těžší než se dostat na Euro. Je potřeba v přímém souboji porazit někoho z top týmů,“ kývne Chytrý, parťák hlavního trenéra Jaroslava Šilhavého.

V čem tedy Česko zaostává za fotbalovým světem? Někdejší šéftrenér mládeže Zlína či Slovácka to bere od píky: „Za světem nezaostáváme v kategorii žáků, co se týká tréninkové náplně. Ale obrovsky zaostáváme v dorostu a juniorce, kde nejsme schopni vytvořit konkurenční prostředí, adekvátní tréninkový proces tak, abychom se mohli rovnat se zahraničními akademiemi.“

Trpí vzdělání i fotbal

V tomto věku je podle Chytrého v českém prostředí obtížné sladit vzdělání a tréninkový proces.

„Klasická školní docházka od pondělí do pátku, od osmi do dvou nebo do čtyř se jenom obtížně kombinuje s tréninkovým procesem, od kterého očekáváme výchovu hráčů světové úrovně. V Anglii mají jednou týdně školu, která přijde za nimi do akademie, ale zbytek týdne se věnují fotbalu. Tito hráči mají vzdělání na úrovni našeho vyučení nebo vyučení s maturitou. Je to vlastně taková střední fotbalová škola, kde hlavní náplní je fotbal a hlavním cílem je vychovat špičkového a profesionálního fotbalistu. Vzdělání je samozřejmě velmi důležité, nicméně rozdíl v počtu tréninků přirozeně musí být znát,“ podotýká Chytrý, jenž byl na stáži v Ajaxu, Evertonu, Chelsea, Arsenalu nebo v Parmě.

Jiří Chytrý v podcastu Z voleje ukazuje svou protézu.

„Hodně se snažím cestovat a navštěvovat zahraniční akademie, kde jsou hráči proto, aby z nich byli fotbalisté, veškerý čas je směřovaný do tréninku. My chceme stihnout souběh. Chápu, když chce někdo zvlášť v českém prostředí zvládnout jak fotbal, tak vzdělání, ale výsledkem je, že trpí vzdělání i fotbal.“

Lepší akademie, trenéři jsou kvalitní

Pokud by mohl v českém fotbale změnit jednu věc, byly by to právě akademie srovnatelné se zahraničními. „Tyhle akademie bychom měli mít také u nás. Ale nesmí být jen dvě, například Sparta a Slavia. V Německu je jich dvacet a soupeří mezi sebou.“

V kvalitě trenérů problém nevidí. „Ta je velmi slušná. Náplň tréninků ve špičkových akademií je smysluplná. Jenže máme často jen dva tři špičkové hráče v kategorii. Potřebují konkurenci, aby se přirozeně zlepšovali.“

Nadějnou generaci pro národní tým spatřuje už v současné jedenadvacítce. „Jsou první na řadě. Daří se nám je zabudovávat - Zima, Sadílek, Hložek. Potenciál tam je. Potřebují se prosadit v klubech, hrávat, růst vedle zkušených, aby růst nestagnoval, aby se dostali do lepší lig, tak jako tomu bylo právě za trenéra Brücknera.“

S kolegou Šilhavým se podařilo českou reprezentaci postavit na morálně silných charakterových hráčích, což je patrné také z fitness dat. Mančaft vzal za svůj náročný aktivní styl s vysokým presinkem. „Tým charakter má, pracuje se nám s ním dobře,“ kvituje. „Na Euru jsme dokázali za utkání naběhat o jednoho hráče víc než soupeř.“

Úžasný člověk Šilhavý

Teď by chtěli tým posunout také v postupném útoku, tedy v práci s míčem, aby byl jeho herní projev dominantnější i proti silným soupeřům, ačkoli možnosti vychází zejména z palety reprezentantů. V moderním fotbale mají taktiku i kondici zmáknutou soupeři na podobné úrovni. „A většinou pak zápasy rozhodují špičkové individuality, rozdíloví hráči,“ podotýká Chytrý.

Od trenéra Šilhavého má dostatek prostoru v taktické přípravě i tréninkovém procesu, tudíž zatím neprahne po tom, aby se stal jednou hlavním koučem. „Jarda je úžasný člověk, má přirozený respekt u hráčů. I když jsou naše diskuze bouřlivé, náhled na fotbal máme stejný. Jinak to být ani nemůže.“

Nominační diskuze

Diskuze bývají zajímavé také ohledně nominace, které pravidelně vzbuzují ohlas veřejnosti. Například když nominovali Alexe Krále, třebaže v minulém ročníku ve West Hamu prakticky nehrál, zatímco další defenzivní záložník Lukáš Kalvach, který měl značný podíl na plzeňském titulu, tolik prostoru v reprezentaci nedostal.

„Typologicky jsou jiní. Na běžecké souboje ve větší aktivitě na větším hřišti je vhodnější Alex Král. Kompaktně z bloku na menším hřišti zase vynikne Lukáš Kalvach, herní inteligencí, čtením hry,“ vysvětluje Chytrý s tím, že výběr hráčů není takový, aby si mohli dovolit opomenout Čecha v top soutěži. Třeba rychlostního stopera Davida Zimu, byť také pravidelně nenastupuje za FC Turín. „Přesto odehrál fantastické zápasy v reprezentaci.“

Lobby agentů nepřesáhlo únosnou mez

Chytrý připustil, že existuje lobby hráčských agentů, neboť zejména u mladých fotbalistů z ligy každý start v národním týmu zvyšuje jejich prodejní cenu.

„Samozřejmě tady lobby agentů je, je to jejich džob. Součástí naší práce je těmto tlakům nepodlehnout a tvořit nominaci pouze na základě výkonnosti a typologie hráčů, která odpovídá způsobu hry, kterou bychom se rádi prezentovali. Mančaft by okamžitě poznal, kdybychom podléhali jejich tlaku. Je ovšem součástí práce s nimi komunikovat,“ říká. „Nominace je na nás. Osobně jsem nezažil, že by to přesáhlo únosnou mez.“

Jiří Chytrý (vpravo) v podcastu Z voleje

Naznačil, že agenti umí své hráče nabízet přes média. „Cítíme, když se někde objeví článek, že někdo je výborný. To může být, ale s tím musíme umět pracovat.“

V olomouckém Divadle na cucky se v otevřeném rozhovoru vrátil také k trvající nejistotě, než dostali od vedení asociace s realizačním týmem důvěru pro pokračování. „Byl bych samozřejmě osobně radši, kdyby jsme si vyjádření ano/ne dokázali říct rychleji, jasněji, vyhnuli bychom se kostrbatým vyjádřením, spekulacím, ale prostě to tak v trenérském životě je. Někdy je to nejisté, nevíte, na čem jste. S tím trenéři musí počítat.“

Česká reprezentace nyní stojí před povinností postoupit na mistrovství Evropy. V kvalifikaci narazí na Polsko, Albánii, Faerské ostrovy a Moldavsko. „Los je příznivý, to bez debaty,“ uznává Chytrý. „Pokud by se nám to nepodařilo, byli bychom nucení nést následky.“