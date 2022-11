Góly jsme soupeři sami připravili, zlobil se trenér Šilhavý po prohře v Turecku

„Sami jsme jim ty branky připravili,“ zlobil se Jaroslav Šilhavý. „Při prvním gólu jsme měli špatné postavení a mezi našimi dvěma obránci soupeř prošel příliš jednoduše, před druhým gólem to byla jasná nepřesnost, kterou soupeř potrestal.“

Jména chybujících hráčů Šilhavý neřekl, jen poznamenal: „Chyby si zhodnotíme.“

Pro doplnění, před prvním gólem si skórující Ünal naběhl mezi obránce Matějů a Zimu, druhému gólu předcházela nepřesná Coufalova rozehrávka, po které se obrana nestihla zformovat a Calhanoglu to potrestal, když nachytal brankáře Koubka na přední tyč.

„Musím domácímu týmu pogratulovat, protože hrál velmi dobře. Potvrdil své individuální schopnosti a hlavně v útočné fázi měl velkou kvalitu. Se šancemi, které jsme jim nabídli, si dovedli poradit,“ řekl český trenér. „I když jsme do konce bojovali o remízu, tak už se nám vyrovnat nepodařilo.“

Se souhlasem české strany byl zápas neobvyklou beneficí mezinárodního rozhodčího Cakira, který odřídil prvních pět minut. Pak se hra přerušila, sudí přijímal gratulace ze všech stran a utkání se na dvě minuty a čtyřicet sekund zastavilo.

Zdálo se, že Turci se po pauze do zápasu vrátili rychleji, ale Šilhavý s tím nesouhlasí.

„Bylo to pro oba stejné. Věděli jsme o tom předem a soustředili jsme se na to, aby kluci nevystydli. Celkově jsme nezachytili tempo na začátku utkání, dlouho nám trvalo, než jsme se dostali do kombinace a dostali se do potřebné intenzity. Chvíli nám to trvalo, když se do toho dostali, měli jsme lepší akce a i my jsme přispěli ke kvalitě toho zápasu.

Porážka v posledním utkání v součtu znamená, že česká reprezentace prožila výsledkově nejhorší rok v historii. Z deseti zápasů jen dvakrát vyhrála.

„Nejsmutnější jsme byli po baráži, to nás bude ještě dlouho mrzet,“ řekl Šilhavý, ale proti celkově negativní bilanci přidal argument: „Hráli jsme v nejvyšší skupině Ligy národů, a to je podobné, jako když hrajete Ligu mistrů. Už jen to, že jsme se tam dostali, byl velký úspěch. Hráli jsme proti silným soupeřům, a i když je statistika neúprosná, herně jsme nepropadli.“