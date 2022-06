Úspěchem mladých českých fotbalistek bude, když dají nějaký gól

Obhájkyně titulu Francouzky, evropské šampionky z let 2018 a 2017 Španělky a k tomu další elitní celek Italek. To jsou soupeřky českých fotbalistek ve skupině A mistrovství Evropy do 19 let. To startuje ve Frýdku-Místku, Karviné, Opavě a Ostravě, přičemž finále bude 9. července na Městském stadionu v Ostravě.