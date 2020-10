Vůbec jsem se necítil ve hře. Norský talent Haaland kritizuje trenéra

Norové přitom měli vedle dvacetileté hvězdy Dortmundu v sestavě další dva ofenzivní hráče - o čtyři roky staršího útočníka Lipska Alexandera Sörlotha a jedenadvacetiletého ofenzivního záložníka Realu Madrid Martina Ödegaarda. Ani oni však Norsku k postupu do listopadového finále nepomohli.

„Nechci nadávat, ale jsem vážně naštvaný. Měli jsme dobrou příležitost dostat se na evropský šampionát, ale prostě nejsme dost dobří. Srbsko je lepší než my a zasloužilo si vyhrát. Je to obrovské zklamání pro všechny,“ řekl Haaland stanici TV2. „Nerozumím ale tomu, jak jsme hráli. Vůbec jsem se necítil být ve hře,“ kritizoval útočník Dortmundu Lagerbäcka.

„Nemám problém od týmu odejít, pokud by si to můj zaměstnavatel přál,“ reagoval švédský trenér na tiskové konferenci na Haalandovu kritiku.

„Myslím si ale, že naši fanoušci přecenili náš tým a podcenili Srbsko. Mají oproti nám velmi zkušený tým,“ doplnil Lagerbäck, který má s norským svazem podepsanou smlouvu až do konce příští sezony.

Srbští fotbalisté se radují z gólu proti Norsku.

Zkušený trenér podobné kritice čelil už před 14 lety na mistrovství světa v Německu, kde trénoval Švédy. Po vypadnutí v osmifinále s domácím výběrem se do něj pustil útočník Zlatan Ibrahimovic, podle nějž Lagerbäck zvolil zbytečně defenzivní taktiku. Nařknul ho navíc z toho, že nemá rád mladé hráče.

Lagerbäck platí za úspěšného kouče, Švédy dovedl na MS do osmifinále i v roce 2002. O osm let později vedl na šampionátu i Nigerijce. Švédy pak v roce 2004 dovedl do čtvrtfinále mistrovství Evropy, podobný kousek se mu povedl i před čtyřmi lety na lavičce Islandu.