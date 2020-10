Nadšení Slováci jsou krok od Eura. Ohrožený Hapal ujišťoval: Nebylo to o mně

Na prázdném bratislavském stadionu v nervózním bezgólovém utkání po penaltách přetlačili Iry. Byl to první krok ze dvou v dodatečném play off Ligy národů, ve kterém nyní na Slováky čeká ještě Severní Irsko.



Hrát se bude v listopadu. Na jeden zápas. Buď, anebo.

„Jsem spokojený, že jsme Slovensko posunuli dál,“ ulevil si Hapal na tiskové konferenci. „Vím, že otázka o mém setrvání tady rezonuje už delší dobu, ale věřte mi: Já jsem se tím nezabýval, tohle nebyl zápas o Hapalovi.“

Slováci jsou ze svých fotbalistů po čase znovu nadšení. Titulky tamních médií vychvalují tým, o kterém se ještě před měsícem pochybovalo.



Oceňují brankáře Rodáka z Fulhamu, který zazářil nejen v penaltovém rozstřelu.

Klaní se před kapitánem Hamšíkem, jenž přijel z Číny a „zastínil soupeřovy hvězdy z Premier League“.

A rovněž cení trenéra Hapala za nečekané, ovšem povedené tahy sestavou.

Třeba koronavirem nakaženého Škriniara, stopera číslo jedna, nahradil v základu Vavro z Lazia, ač v aktuální sezoně ještě nehrál. V klíčovém boji však obstál.

„Od začátku mi bylo jasné, že to bude hodně opatrný zápas. Soupeř měl asi více šancí, ale i my jsme si něco vytvořili. Bylo to drama,“ oddechl si Hapal.



Slováci dvakrát odkopávali míč z brankové čáry, přežili soupeřovu tyč, ale také sami mohli skórovat. Proti Irům, kteří měli v sestavě řadu stabilních fotbalistů z anglické Premier League, nebyli favority.

Na hrotu soupeřova útoku stál McGoldrick z Sheffieldu, jenž dal o víkendu gól na Arsenalu. Za ním v záloze Hendrick z Newcastlu či McCarthy z Crystal Palace. A také na papíře silná obrana: Stevens s Eganem z Sheffieldu, Duffy z Brightonu a Doherty, kterého před pár týdny z Wolverhamptonu koupil za patnáct milionů liber Tottenham.

Právě on ale v Bratislavě zazdil rozhodující penaltu.

To Slováci v rozstřelu excelovali, proměnili čtyři ze čtyř penalt, včetně Gregušova šťastného panenkovského dloubáku, Irové měli jen poloviční úspěšnost.

„Pokutové kopy jsme trénovali. Ještě na předzápasovém tréninku jsem hráčům nakázal, aby si každý aspoň jednu penaltu kopnul. Jsem šťastný, v kariéře jsem zažil na klubové úrovni dva rozstřely, které nevyšly. Doufal jsem, že to nyní vyjde,“ řekl Hapal.

O Euro měli Slováci spolu s dalšími neúspěšnými týmy z kvalifikace hrát už v březnu, jenže kvůli pandemii koronaviru a následnému odkladu samotného mistrovství se boje posunuly na podzim. Finále čeká Slováky za měsíc v Belfastu, těžký zápas.

„Očekával jsem, že Severní Irsko přes Bosnu postoupí. Utkání jsem neviděl, soustředili jsme se na náš zápas, ale Severní Iry jsem sledoval třeba v Česku, kde loni vedli v přípravě tři nula už o poločase. Čeká nás ještě nepříjemnější soupeř než Irsko,“ očekává Hapal.

Pro Slovensko i jeho českého trenéra je však nejdůležitější, že v boji o šampionát dál zůstává.