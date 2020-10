Dodatečné boje o Euro: Slováci hrají s Irskem, Skotsko hostí Izrael

Soupeř českých fotbalistů pro Euro vzejde z play off Ligy C, kde semifinálové dvojice tvoří Norsko - Srbsko a Skotsko - Izrael. Vítězové se pak střetnou v listopadu o to, kdo doplní na mistrovství Evropy skupinu D, v níž jsou Česko, Anglie a Chorvatsko.

V play off Ligy A hraje Bulharsko proti Maďarsku a Island vyzve Rumunsko.

V play off Ligy B vedle Slováků s Iry tvoří druhou dvojici Bosna a Severní Irsko.

V play off Ligy D jsou dvojice: Gruzie - Bělorusko a Severní Makedonie - Kosovo.

Z každé ligy postoupí na šampionát jen nejlepší tým.

Liga A

Bulharsko Bulharsko : Maďarsko Maďarsko 0:1 (-:-) Góly:

Góly:

17. Orban Sestavy:

P. Iliev – Cicinho, Terziev, Božikov (C), Nedjalkov – Karabeljov, Malinov – Karagaren, Nedelev, G. Ivanov – Krajev. Sestavy:

Gulácsi – Orban, Lang, Attila Szalai – Fiola, Sigér, Á. Nagy, Kalmár, Holender – Ádám Szalai (C), Sallai. Náhradníci:

Lukov, Mihajlov – Antov, S. Popov, K. Dimitrov, Jankov, Despodov, Jomov, D. Iliev, Isa, Velkovski, Cvetkov. Náhradníci:

Hegedűs, Dibusz – Nego, Varga, Cseri, Gazdag, Hangya, Botka, Könyves, Schafer, Nikolić, Bese. Rozhodčí: Marciniak – Sokolnicki, Listkiewicz (POL)

Island Island : Rumunsko Rumunsko 1:0 (-:-) Góly:

16. G. Sigurdsson Góly:

Sestavy:

Halldórsson – Pálsson, R. Sigurdsson, Árnason, Magnússon – Traustason, Gunnarsson (C), B. Bjarnason, Gudmundsson – G. Sigurdsson, Finnbogason. Sestavy:

Tătăruşanu – Manea, Bălașa, Burcă, Camora – Stanciu, Crețu, Maxim – Deac, Alibec, Mitrita. Náhradníci:

Kristinsson, Rúnarsson – Anderson, Bödvarsson, Eyjólfsson, A. Gudmundsson, Ingason, Kjartansson, Sävarsson, Sigthórsson, Sigurjónsson, A. Skúlason. Náhradníci:

Lazar, Nita – Bancu, Cicâldău, Grigore, Hagi, Hanca, Iancu, Keșerü, Marin, Puşcaş, Toșca. Rozhodčí: Skomina (SLO) – Praprotnik (SLO), Vukan (SLO)

Liga B

Slovensko Slovensko : Irsko Irsko 0:0 (-:-) Sestavy:

Rodák – Pekarík, Vavro, Valjent, Mazáň – Kucka, Hrošovský, Hamšík (C) – Rusnák, Duda, Mihalík. Sestavy:

Randolph – Doherty, Egan, Duffy, E. Stevens – James McCarthy, Hourihane, Hendrick – Robinson, McGoldrick, McClean. Náhradníci:

Kuciak, Greif – Gyömbér, Greguš, Haraslín, Boženík, Schranz, Pauschek, Mak, Bero, Koscelník. Náhradníci:

Travers, Kelleher – A. Browne, Brady, Williams, O'Dowda, Connolly, S. Long, Idah, C. Christie, J. Byrne, Molumby. Žluté karty:

Žluté karty:

20. Hourihane Rozhodčí: Turpin – Danos, Gringore (vš. FRA)

Bosna a Hercegovina Bosna a Hercegovina : Severní Irsko Severní Irsko 1:0 (-:-) Góly:

14. Krunić Góly:

Sestavy:

Šehić – Cipetić, Ahmedhodžić, Saničanin, Kolašinac – Cimirot, Hadžiahmetović, Pjanić – Višća, Džeko (C), Krunić. Sestavy:

Peacock-Farrell – McNair, Cathcart, J. Evans – Dallas, C. Evans, S. Davis (C), Saville, Lewis – McGinn, Magennis. Náhradníci:

Begović, Pirić – Djurić, Gojak, Hadžikadunić, Hajradinovič, Hodžić, Hotič, Lončar, Milošević, Nastić, Todorović. Náhradníci:

Carson, McGovern – Ballard, Boyce, Ferguson, Jones, K. Lafferty, C. McLaughlin, Thompson, Washington, Whyte.

Liga C

Skotsko Skotsko : Izrael Izrael 0:0 (-:-) Sestavy:

Marshall – O'Donnell, Gallagher, Cooper, Robertson (C) – McTominay, J. McGinn, Jack – Dykes, McBurnie, C. McGregor. Sestavy:

Marciano – Dasa, Yeini, Elhamed, Tibi, Golasa – B. Natcho (C), Solomon, N. Bitton – Zahavi, Dabour. Náhradníci:

Robby McCrorie, McLaughlin – Fleck, Fraser, McLean, Paterson, Porteous, Shankland, Taylor. Náhradníci:

Nitzan, Harush – Abu Fani, Abu Hanna, Arad, Dgani, Elmkies, Karzev, Lavi, Saba, Weissman, Menachem. Žluté karty:

Žluté karty:

13. B. Natcho Rozhodčí: Hațegan – Șovre, Gheorghe (vš. ROM)

Norsko Norsko : Srbsko Srbsko 0:0 (-:-) Sestavy:

Jarstein – Aleesami, Ajer, Reginiussen, Elabdellaoui – Johansen (C), Henriksen, S. Berge, Ödegaard – Häland, Sörloth. Sestavy:

P. Rajković – Milenković, S. Mitrović, Kolarov (C) – Ristić, Nemanja Maksimović, Tadić, Gudelj, Lazović – Djuričić, A. Mitrović. Náhradníci:

André Hansen, Rossbach – Rosted, S. Strandberg, J. King, M. Elyounoussi, J. Svensson, Linnes, Midstjö, Hauge, Normann, Thorsby. Náhradníci:

Dmitrović, Rockov – Mladenović, Radonjić, Gaćinović, Vlahović, Lukić, Jović, S. Milinković-Savić, Ljajić, Milivojević, Veljković. Rozhodčí: D. Orsato – F. Meli, C. Carbone (vš. ITA)

Liga D

Gruzie Gruzie : Bělorusko Bělorusko 1:0 (1:0) Góly:

8. Okriašvili Góly:

Sestavy:

G. Loria – Kakabadze, S. Kvěrkvelija, Kvekveskiri, Chočolava – Kankava, Kobouri – Kvaracchelia, Čakvetadze (66. Gvilija), Okriašvili (90. Kvilitaja) – Kazajšvili (82. Šengelia). Sestavy:

Chatkevič – Zolotov, Martynovič, Naumov, Bardačov (75. Pjačenin) – Bachar (64. Podstrelov), Jablonskij (64. Skavyš), Ebong, Ňachajčyk – Chačaturjan (46. Majevski), Lisakovič. Náhradníci:

Kupatadze, Makaridze – Aburžania, Daušvili, Gvilija, Grigalava, Kačarava, Kvilitaja, Lobžanidze, Šengelia, Tabidze. Náhradníci:

Hutar, S. Ignatovič – Gromyko, Majevski, Pjačenin, Podstrelov, D. Poljakov, Sačywka, Skavyš, Stasevič, Juzepčuck. Žluté karty:

40. Kvekveskiri, 55. Kankava, 71. Kazajšvili, 90+5. Kvilitaja Žluté karty:

34. Naumov