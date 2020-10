Začíná baráž o Euro. Popřemýšleli nad sebou Slováci? Hapal věří, že ano

Mužstva jsou rozdělena do čtyř skupin a z každé nich vzejde jeden účastník Eura, které se posunulo z letošního léta na příští rok. Semifinále se hrají na jedno vítězné utkání stejně jako finále. Ta jsou na programu 12. listopadu.

Kdo má Euro jisté Místo na turnaji, který bude premiérově hostit 12 zemí, si v kvalifikaci vybojovaly Česko, Anglie, Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Itálie, Německo, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rusko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Turecko, Ukrajina a Wales.

Slovensko s českým trenérem Pavlem Hapalem v případě postupu přes Irsko nastoupí ve finále skupiny B venku proti lepšímu z dvojice Bosna a Hercegovina - Severní Irsko.

Hapalovi budou chybět zranění brankář Martin Dúbravka z Newcastlu nebo sparťanští obránci Dávid Hancko s Lukášem Štetinou. Domácím nepomůže ani záložník Stanislav Lobotka, jenž je v karanténě kvůli pozitivnímu testu dvou spoluhráčů z Neapole na koronavirus.

Slováci v září na úvod Ligy národů doma podlehli Česku 1:3 a remizovali v Izraeli 1:1.

„Pokazili jsme poslední sraz, výkony byly na tohle mužstvo podprůměrné. Důležitý je především duel s Irskem, tím samozřejmě nechci zdiskreditovat Ligu národů. Všichni hráči mohli za ten měsíc nad sebou popřemýšlet. Věřím, že podají o mnoho lepší výkony,“ zadoufal Hapal, jehož svěřenci v posledních čtyřech utkáních s Irskem remizovali.

Ve skupině C se střetnou Norsko se Srbskem a Skotsko s Izraelem. Vítěz „céčka“ na Euru v základní skupině D doplní český výběr, Anglii a Chorvatsko.

Norové budou hodně spoléhat na dvacetiletého útočníka Erlinga Haalanda, který září v Dortmundu. „Jen mu dejte míč a on vstřelí pár gólů. Je to snadné. Aspoň to tak v poslední době vypadalo,“ řekl o spolupráci s Haalandem norský záložník Martin Ödegaard z Realu Madrid.

Ve skupině A Island vyzve Rumunsko a Bulharsko změří síly s Maďarskem. Islanďané, kteří na minulém Euru 2016 v osmifinále senzačně vyřadili Anglii a došli až do čtvrtfinále, doma vyhráli čtyři z pěti kvalifikačních zápasů. V rumunské sestavě by neměl chybět slávistický záložník Nicolae Stanciu.

„Šance v baráži jsou vyrovnané, ale samozřejmě domácí tým bude mít výhodu, vidím to na 55:45 pro domácí,“ konstatoval švédský trenér Islandu Erik Hamrén.

Norové Haaland a Sörloth slaví gól. Nicolae Stanciu v rumunském dresu.

Ve skupině D proti sobě v semifinále nastoupí Gruzie s Běloruskem a Severní Makedonie s Kosovem, které usiluje o premiérový postup na evropský šampionát.

Evropská fotbalová unie UEFA dovolila hostitelům maximálně třicetiprocentní zaplnění stadionu, ale poslední slovo budou mít místní vlády podle vývoje situace ohledně šíření covidu-19.

Například zápas Bulharska s Maďarskem má v Sofii navštívit 4 000 diváků, o polovinu méně lidí by mělo být v Sarajevu na utkání Bosny se Severním Irskem. Naopak na duel Slovensko - Irsko se v Bratislavě žádní fanoušci nedostanou.