Jánoš po reprezentační premiéře: Dokázali jsme, že česká liga je kvalitní

Spolu s dalšími fotbalisty z české první ligy vyjeli zaskočit za tým, který se po pátečním duelu na Slovensku (3:1) kvůli šířící se nákaze koronavirem rozešel. A nezklamali, byť Skotům podlehli 1:2.

Svého prvního startu za národní celek se dočkali Roman Potočný, který nastoupil na závěrečných čtrnáct minut, a Adam Jánoš, jenž odehrál celé střetnutí.

Co mu proletělo hlavou, když se dozvěděl, že má reprezentovat? „Upřímně... Okamžitě asi nic. Když mi to trenér volal, byl jsem nachystaný na volný víkend, chtěl jsem jít na golf,“ usmál se osmadvacetiletý Jánoš.

„V první chvíli jsem byl takový opařený. Docházet mi to začalo až na srazu, když jsme všichni měli negativní covidové testy. V tu chvíli to bylo definitivní.“

Kdy jste se dozvěděl, že budete v základní sestavě?

Trenéři mi to řekli v neděli po obědě, ještě před prvním tréninkem.

Jaké bylo takto nečekaně hrát za národní mužstvo?

Super. Jsem rád, že jsem dostal šanci. Už by ani nemusela přijít, i když fotbal je nahoru dolů. Jenže nevíte, co bude za půl roku, za rok, což vidíme nyní s covidem. Ale zavzpomínal jsem si na staré časy, kdy jsem ještě v mládeži od patnácti do jedenadvaceti let jezdil na reprezentační srazy pravidelně. A byla to velká zkušenost, protože Skotsko má kvalitní hráče i z Premier League.

V mužstvu bylo více někdejších mládežnických reprezentantů. Nebyl problém oživit spolupráci?

Nebylo to tak těžké. Plus minus jsme o sobě věděli. A možná byl tým složený tak, abychom se z minula trochu znali i vzhledem ke způsobu hry, abychom hráli přímočarý fotbal. Ze začátku sehranost nebyla až taková, ale celkem si to sedlo.

Co bylo pro vás ve středu zálohy nejsložitější?

Nejdůležitější bylo získat sebevědomí do zápasu. Hrát ze začátku, nechci říct jednoduše, ale tak, abychom se chytli a naše sebedůvěra stoupala. Nejdůležitější asi bylo hrát při zisku míče rychle nahoru, za beky, protože Skotové mají rychlé fotbalisty. Kolikrát nás ale také zatlačili.

Zaslechl jste chválu, která speciálně mířila na vás, jak skvěle jste utkání zvládl?

Člověk leccos z okolí slyší. Od rodiny, i to, že něco říkali v televizi. Jsem moc rád, že se jim to líbilo. Osobně mám na sebe jiné nároky. Všichni jsme se snažili odevzdat maximum a to se povedlo. Tak by se mělo bojovat za reprezentaci a samozřejmě i za klub, každý zápas. Vždycky to však může být lepší. Ale jsem skromný kluk. (směje se)

Řekl jste si o další reprezentační šanci?

Těžko říct. Ale třeba Pešek hrál fantastický zápas. Jenže konkurence je obrovská. V reprezentaci je nastartováno takových dvacet pět fotbalistů plus dalších deset patnáct je mimo republiku a hrají dobře.

Takže co vám ten první zápas za národní mužstvo ukázal?

Spíše bych ho bral tak, že jsme dokázali, že česká liga je kvalitní. Tou týmovostí. Individuálně to třeba bylo horší, ale byli jsme kompaktní, hráli jsme jednoduchý fotbal, který měl nějaké parametry. Ukázali jsme, že nejsme nějací nazdárci.