V české lize je řada kvalitních hráčů, říká Zelený po duelu se Skotskem

Základní kádr včetně realizačního týmu české reprezentace byl po výhře nad Slováky kvůli nákaze koronavirem u dvou osob po nařízení pražské hygieny rozpuštěn. Během soboty tak narychlo svolával náhradní trenér Holoubek zcela nové mužstvo a na souboj proti Skotsku vybral i Zeleného.

„Abych řekl pravdu, tak poslední zprávu o reprezentaci jsem četl, že se zápas se Skotskem bude rušit a asi se to zkontumuje. O tom, že se skládá druhý tým, jsem se vlastně dozvěděl, až když mi volal asistent trenéra pan Kučera,“ říkal 28letý Jaroslav Zelený, který v FK Jablonec hostuje z pražské Slavie. ´

„Samozřejmě jsem byl velmi překvapený, protože jsem vůbec nevěděl, co mají trenéři za úkol a že musí dát takhle rychle nový tým dokupy.“ Po pátečním přípravném zápase s Varnsdorfem měli jablonečtí fotbalisté naplánovaný volný víkend a Zelený ho chtěl strávit v rodném Hradci Králové.

„Ta zpráva o nominaci mě zachytila v Hradci, musel jsem proto rychle odjet pro věci do Jablonce, pak odvézt přítelkyni se synem do Prahy a odtud jsem vyrazil za reprezentací do Olomouce. To cestování bylo takové náročné, narychlo a všechno vlastně jiným směrem, takže tohle bylo pro mě asi nejhorší,“ vyprávěl Zelený s tím, že do Olomouce dorazil v sobotu až v deset večer. „Celý den jsem byl v autě a byl jsem hodně rozlámaný. Takže mi to nedělní čekání na výsledky testů paradoxně docela bodlo a mohl jsem si aspoň trochu odpočinout.“

Premiéra v národním týmu pak Zelenému ani hekticky utvořenému novému celku sice výsledkově nevyšla, ale Češi za svůj výkon sklidili vesměs velkou pochvalu.

„Byla to extrémní situace, bylo to pro nás těžké, ale ještě větší výzva to asi byla pro realizační tým. Rychle vybrat hráče, zkusit to nějak poskládat, dát dohromady nějaký nácvik a taktiku v takto krátkém čase, to je až skoro nemožné,“ mínil Jaroslav Zelený, jenž odehrál proti Skotům celé utkání.

„Podle mě to bylo i v zápase vidět na některých nedorozuměních. Dopadlo to ale ještě docela dobře, jen škoda výsledku. Ten zápas byl přinejmenším remízový, bodík bychom si zasloužili. Drtivá většina hráčů neměla žádný reprezentační start a všichni jsme do toho chtěli dát všechno. Zápas ukázal, že v české lize je spousta kvalitních hráčů a nejen v té top trojce.“