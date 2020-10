Nová základna reprezentace v Jižním Tyrolsku. Ideální prostředí, tvrdí manažer

Základnu i do dalších let našli v jihotyrolském regionu Gitschberg Jochtal na severním okraji země.



„Byli jsme se podívat na různých místech, a nakonec jsme se rozhodli právě pro Ski & holiday area Gitschberg Jochtal,“ řekl manažer národního týmu Libor Sionko. „Budeme tam mít ideální podmínky i potřebný klid,“ těší se.

Fotbalisty čeká let do Bolzana a odtud asi hodinová cesta do vesničky Valles ležící mezi vrcholky za Brennerským průsmykem.

K dispozici budou mít špičkové travnaté plochy s certifikací FIFA a UEFA, na nichž trénují například fotbalisté německého Ingolstadtu či týmy z italské Serie A. K tomu luxusní zázemí pro regeneraci, wellness a unikátní sauna na střeše hotelu. V zimě by měla stejný areál využívat i česká dvojnásobná olympijská vítězka Ester Ledecká.

„Je shoda náhod, že jsme se domluvili i s ní,“ říká prezident místní turistické asociace Stefan Gruber. „Pro fotbalisty je připravena plocha, na které pracuje místní specialista. Až do jara, než přijedou, na ní nebude trénovat nikdo jiný, ani místní tým.“

Pobyt na základě spolupráce s regionem Gitschberg Jochtal měla česká fotbalová reprezentace domluvený už na letošní rok. Ve Valles měla být na přelomu května a června na přípravném kempu před Eurem a v plánu bylo i přípravné utkání proti Itálii v Boloni. Před startem šampionátu pak měli Češi sehrát ještě generálku s Rakouskem v Praze.

Není vyloučené, že je stejný program čeká i příští rok, byť se o soupeřích dál jedná.

„Nad změnou místa soustředění jsme však určitě neuvažovali. V Itálii budeme mít výborné podmínky a věříme, že se tam na Euro připravíme nejlépe,“ uvedl Sionko.