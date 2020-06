Bylo to o jedné chybě a Příbram ji udělala, konstatoval zlínský kouč Páník

„Udělali jsme druhý důležitý krok k naší očekávané záchraně,“ připomněl záložník Marek Hlinka, že Zlín zvládl domácí vstup do nadstavby s bravurou.

Zlín - Příbram 1:0, opět rozhodl Poznar, tentokrát proměnil penaltu

V součtu se sobotním vítězstvím 3:1 nad Opavou a ostatními výsledky se odpoutal od barážové příčky na rozdíl šesti bodů. Definitivní záchranu si tak může zajistit už v neděli v Teplicích. „Dokud je teoretická šance, neslavíme,“ snaží se krotit optimismus trenér Bohumil Páník.



„Ještě nejsme úplně v klidu,“ přitakává obránce Lukáš Bartošák, jenž ve druhé půlce vybojoval penaltu.

Zatímco před dvěma týdny potřeboval rozhodčí Královec k její odpískání pomoc VAR, Orel včera neváhal, i když si ji nechal také posvětit kolegou od videa. „Zasekl jsem si míč, chtěl jsem střílet pravou nohou, pak přišel kontakt,“ popsal klíčový okamžik utkání Bartošák.

Hostující kouč Pavel Horváth ho nerozporoval ani tentokrát: „O tom se nemusíme bavit.“ Míč uklidil z penaltového puntíku k tyči nejlepší zlínský střelec Poznar.

„Je frustrující prohrát ve Zlíně podruhé gólem z penalty. Myslel jsme si, že ji kopne na druhou stranu než předtím. To se potvrdilo, ale zase mi chyběl kousek,“ litoval hostující gólman Martin Melichar.

K vítězství však měli Středočeši daleko stejně jako na začátku června. Zlín měl zápas pod kontrolou, nepouštěl soupeře do šancí a jen se čekalo, jestli a kdy udeří. Čanturišvili trefil po zemi tyč, Poznar hlavou těsně minul, neujal se ani dravý průnik Bartošáka.



„Utkání bylo o hlavě. Měli jsme tři dobré situace, ani jednu jsme nedali. Nesmíte pak začít zmatkovat, plašit. Bylo to o jedné chybě a Příbram ji udělala,“ shrnul Páník.

I když výkop dvou domácích zápasů dělilo pouhých 74 hodin, poslal do boje stejnou zahajovací jedenáctku.

„Báli jsme se, aby to starší hráči zvládli, nakonec z toho vypadl nejmladší,“ vysvětloval Páník, proč v přestávce stáhl chybujícího Condeho a střed hřiště vyztužil zkušeným Jiráčkem. „Dal to do pořádku, přestali jsme kazit.“

I když Zlín nehrál s takovou lehkostí jako v sobotu proti Opavě, odcházeli fanoušci z Letné znovu spokojení. Jejich tým má záchranu na dosah. „Máme to ve vlastních rukách, můžeme se spoléhat sami na sebe,“ těší Hlinku.