0:0. Ve Zlíně čarovali brankáři, v souboji s Jabloncem zvonily tyče

„Předháněli se, kdo udělá zázračnější zákrok,“ vypíchl trenér zlínských fotbalistů Jan Jelínek hrdiny nedělního podvečera na Letné.



Přestože gól nepadl, atraktivní fotbal se spoustu šancí na obou stranách zvedal diváky ze sedaček.



„Pro trenéra to bylo celkem složité utkání. Chvilkami tuhla krev v žilách, když míč poskakoval na brankové čáře, nebo trefoval tyčky,“ prohodil Jelínek.



Úvod patřil jeho týmu. Čaturišviliho ránu ale zastavilo břevno a gruzínský záložník tak protáhl čekání na první branku v české lize už na 72 zápasů. „Mrzí mě to hlavně za něj, že to o pár centimetrů neuletí. Z podobné situace a pozice dal nádhernou branku na tréninku. Věřme, že to protrhne a bude z něho gólostroj,“ komentoval Jelínek střelecké trápení čiperného Gruzínce.



Pak se vyznamenal dvakrát Hanuš. Nejdříve zlikvidoval nájezd Poznara a hlavičku Vraštila ze tří metrů zneškodnil nadvakrát v polože ležícího gólmana na brankové čáře, což ještě potvrdil VAR.

Rakovan děkoval dobře postavené konstrukci dokonce třikrát! Skrytou ránu Kratochvíla zastavila zadní tyč, Pilař hlavičkoval do břevna a proti Doležalově dorážce zasáhl reflexivně nohou, další gólovou střelu Pilaře tečoval kopačkou na tyč.



„V minulých zápasech se všechno odráželo do brány, teď se to konečně otočilo v náš prospěch,“ oddechl si Rakovan, který si připsal pět úspěšných zákroků; Hanuš o čtyři více.

Rakovan vyčapal potřetí za sebou čisté konto a štafetu nejvíce inkasujícího týmu soutěže po Zlínu převzaly Pardubice.

„Z posledních tří nul byla tahle nejtěžší. Jablonec ukázal svoji kvalitu, hlavně ve druhém poločase nás zmáčkl. Ale štěstí jsme šli naproti. Musím pochválit mančaft za svědomitou práci, souboje na těžkém terénu,“ shrnul Rakovan.

Ani tak ale Zlín nezlomil nepříznivou sérii ve vzájemných zápasech. Jablonec neporazil v lize třináct let a patnáct utkání. „Bod ale se vší pokorou bereme,“ přiznal Jelínek. O ten zůstal jedenáctý Zlín před Jabloncem.