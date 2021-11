Smolař Pilař - jen břevno a tyč. Někdy to tak prostě je, říká o trápení

„Koušu to špatně... Přijeli jsme sem vyhrát a potřebovali k tomu proměnit nějakou z těch šancí,“ litoval po remíze 0:0 Pilař. „Myslím si, že by se tím zápas zlomil. Byl to hezký fotbal s velkými šancemi na obou stranách, bylo to o jednom gólu, a to mě mrzí, protože jsem k němu byl blízko.“

Pilař celkově rozhýbal jabloneckou hru, pak si v 61. minutě naskočil na centr Kroba, ale hlavou poslal míč pouze do břevna. Po deseti minutách vlétl do pokutového území, podél gólmana Rakovana poslal míč na branku, ale ten skončil jen na tyči, odrazil se těsně před čáru, odkud ho zlínský Procházka odpálil do bezpečí.

„Dostal jsem dobrou nahrávku od Maliny (Malínského), dal jsem si dobrý první dotek, gólman byl blízko a líp to asi už vyřešit nešlo. Už jsem viděl míč v brance, protože to navíc šlo do té vnitřní tyče,“ říkal zklamaně jablonecký smolař.

Fotbalisté Jablonce v první lize čekají na výhru už sedm utkání. „ Šance si vytváříme, ale neproměňujeme je. Někdy to tak prostě je. Nechci se vymlouvat na štěstí, ale ty naše situace už by trochu štěstí opravdu potřebovaly,“ přeje si Václav Pilař.