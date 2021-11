Naše výkony jsou kolísavé, mrzí trenéra zlínských fotbalistů Jelínka

Letos naposledy budete hrát na Letné s diváky v hledišti. Štve vás to hodně?

Bohužel doba je taková, musíme se s tím smířit. Už proti Baníku počítáme s úbytkem fanoušků, hlavně hostujících, protože spousta jich není naočkovaná (povolené maximum je tisíc diváků). Pro fotbal je to špatně. Zažili jsme to v minulé sezoně, atmosféra bez nich je komorní, nepřipadáte si jako na ligovém utkání. Naštěstí pak máme do konce roku doma už jen utkání s Karvinou. Třeba Slovácko bude mít Plzeň a zápas mohli vyprodat jako Spartu. Hráči se bez diváků hůře motivují, dostávají do tempa.

Pojďme k vašemu týmu. Nečekal jste od něj větší herní progres?

Naše výkony jsou kolísavé, mrzí mě to. Otázka je proč. Formu hodně ovlivňuje vynucená rotace sestavy. Reagujeme na to, kdo je zdravý. A nemáme dostatečně široký kádr, abychom udrželi stabilní výkonnost. Když se pak nadechneme k týmovému výkonu a vypadá to dobře, nevyrovnáme se s těžkým soupeřem, jako třeba naposledy v Mladé Boleslavi. Na začátku sezony jsme stříleli branky, ale zase jsme jich strašně moc dostávali. Teď jich tolik neinkasujeme, ale zase jich dáváme málo. Nejde to změnit mávnutím kouzelného proutku. Nejsme tým, který nakoupí posily a najednou to začne fungovat. Cesta je dlouhá a trnitá a stojí spoustu práce.

Třikrát jste prohráli první zápas po reprezentační pauze. Proč se rozjíždíte tak pomalu?

Přestávky jsem si představoval jinak. Že se budeme týden věnovat kondičce, ale vždycky nám do toho něco vlezlo. Rozbil se mančaft, měli jsme spoustu zraněných, šli jsme na očkování. Kluci odehráli dobré zápasy, umí hrát kombinační fotbal, mají to v sobě, ale proti silnějším soupeřům neudrží sebevědomí.

V Boleslavi vám chybělo pět hráčů víceméně základní sestavy. Čím to, že se velké marodky nedokážete zbavit?

Je toho hodně. Ale jsou to zranění, která nedokážeme ovlivnit, nejsou svalová z přetížení. Reiter má mechanické zranění, dostal hit. Fillovi spadl na kotník protihráč. Kolář má trhlinu na plosce. Jawo si prochází složitým obdobím od jarního zápasu na Slovácku. Sotva se dostal zpátky, utrpěl otřes mozku. Před Boleslaví vypadl Hrubý se střevní virózou, ale na Baník by mohl být připravený. Reiter si odseděl trest, jenže proti Baníku nemůže hrát, protože u nás hostuje. Pokud tihle hráči vypadnou, je to znát. Když jsme v plné sestavě, zlobíme i silnější.

Co potřebujete zlepšit, jsou domácí zápasy. Sedm bodů z osmi utkání, to je hodně málo, že?

Na začátku jsme doma zvládli zápas s Teplicemi, ale dostávali jsme hodně branek a to nás sráželo. Domácí prostředí, i bez diváků, musíme přetavit v naši výhodu.

Kolik byste potřebovali získat z posledních čtyř podzimních kol bodů, abyste měli klidnější zimní přípravu?

Dvanáct. Pak by to bylo krásné. Ale buďme realisté. Všechno nad šest bude dobré.

Stěžejní budou zápasy s poslední dvojící Teplice, Karviná, že?

Souhlasím, ale tak to budou vnímat také oni.