Vrba: V naší situaci je bod z Bohemky obrovsky důležitý, zlatý

„V naší situaci je bod z Bohemky obrovsky důležitý, zlatý,“ prohlásil Vrba po bezbrankové plichtě.

Zlínští fotbalisté bodovali podruhé v řadě. Po předchozích dvou debaklech od Plzně a Ostravy se výsledkově zvedli. V jejich tabulkovém postavení se to nicméně nijak neodrazilo.

„Mrzí mě, že doma nevyhrajeme a jen remizujeme. Ale také se musíme podívat, že jsme hráli se Spartou a Plzní, jsou někde jinde než my. Musíme se zaměřit víc na ty soupeře, se kterými můžeme body uhrát,“ uznal Vrba tvrdou zlínskou realitu.

Třeba s Bohemians, kde hosté vsadili na defenzivní kartu a která jim vyšla. Očekávaný tlak klokanů se rozdrobil častým přerušováním hry. S blížícím se koncem frustrace domácích narůstala.

Útočník Jan Matoušek z Bohemians (vpravo) uniká Tomáši Čelůstkovi ze Zlína.

„Neviděli jsme moc pohledné utkání. Jenže aby se hrál fotbal, tak na to jsou potřeba dva týmy. Ale chápu, že Zlín vzhledem ke své situaci logicky přijel hlavně bránit a využívat protiútoků,“ povzdechl si kouč Pražanů Jaroslav Veselý.

Účel světil zlínské prostředky. „Neříkám, že jsme hráli bombastický fotbal nahoru dolů, že byla spousta šancí. Přijeli jsme na Bohemku s obrovským respektem, v domácích zápasech je velice silná. Dokázala otáčet výsledky,“ pověděl Vrba a pokračoval: „Všichni víme, jaký fotbal hraje Bohemka. Je důrazný, někdy to více bolí. Mají spoustu standardních situací, dostávají se do velkého vápna po centrech ze strany. Chtěli jsme zamezit jejímu tlaku. Nějaké šance měla, ale také my jsme je měli.“

Ve dvou největších se zjevil ve vápně hostující kapitán Simerský, poprvé střílel slabě do gólmana, podruhé se netrefil hlavou. Na opačné straně se vyznamenal Rakovan hlavně při bombě Puškáče.

„Byl to ubojovaný bod. Každý, počínaje mnou až po posledního střídajícího útočníka, jsme ho chtěli urvat,“ chválil spoluhráče Rakovan.

Ještě než se po reprezentační pauze soutěž opět rozjede, dohraje Zlín ve středu 3. kolo poháru v Uničově.