Kameník opět hlavním koučem Zlína: Tentokrát cítím větší důvěru

„Je to asi osudový soupeř. Navíc nám Boleslav vylosovali v poháru,“ připomíná Kameník, že se oba týmy střetnou za necelé dva týdny i v osmifinále MOL Cupu.



Situace je úplně jiná než při vašem jarním nástupu, že?

Je odlišná. Na konci minulé sezony jsme se dostali do fáze, kdy jsme mohli něco získat. Měli jsme možnost postoupit přes Olomouc a Mladou Boleslav. Tehdy byla situace pozitivní a spíše jsme mohli překvapit. Teď jsme v postavení, kdy je potřeba, abychom získávali body a pokud možno se co nejdříve dostali ze skupiny o záchranu do prostřední skupiny. To je náš prvotní cíl.

Po dvanácti kolech jste v ligové tabulce předposlední, bod od přímého sestupu. Jak byste stávající situaci označil jedním slovem? Je vážná, kritická?

Tahle silná slova bych nepoužíval, protože do konce základní části zbývá pořád ještě osmnáct utkání a ve hře je množství bodů. Řekl bych, že situace je nepříjemná. Sami - realizační tým i hráči - cítíme, že je potřeba, abychom bodovali.

Po skončení jarní části nebylo jasné, jestli budete pokračovat jako hlavní trenér, nebo přijde někdo jiný a vy se vrátíte na post asistenta. Jak jste to vnímal?

Bezprostředně po posledním zápase byla situace otevřená. Počítal jsem s oběma variantami. Pro mě bylo nejpodstatnější, že klub se mnou dál počítá v roli hlavního trenéra nebo asistenta.

Před koncem jara jste byl jmenován hlavním trenérem dočasně, teď už jste plnohodnotný. Těší vás to?

Sám cítím, že důvěra vedení ve mě je momentálně větší. Domluvili jsme se na spolupráci na delší časové období. Teď je jen na nás, jakým způsobem si se situací poradíme.

Leží na vás velká tíha. Připouštíte si ji?

Neřekl bych slovo tíha, ale zodpovědnost, kterou si všichni uvědomujeme. Nikdo z trenérů nechce být podepsaný pod něčím, co je negativní nebo špatné. Každý trenér chce být úspěšný, mít dobré výsledky. Není to velká tíha, něco, nad čím bych musel každý den přemýšlet. Plně se koncentrujeme na soupeře, kterého teď máme. Soustředění směřuje k jednomu zápasu. Věřím, že postupnými kroky se k lepší pozici dopracujeme.

Když jste mužstvo převzal, měl jste k hráčům proslov?

Situace není příjemná pro nikoho, ani pro hráče. V den, kdy došlo ke změně, jsme žádné pohovory nedělali. Měli jsme plán, který jsme chtěli dodržet, a bylo potřeba dobře odtrénovat. Postupem času během čtrnácti dnů a reprezentační pauzy jsme měli s hráči možnost mluvit a mohli jsme jim říct svoje myšlenky, svoji filozofii. Přednést, jakým způsobem bychom chtěli pracovat, hrát, prezentovat se. Co bude pro nás typické.

Tušil jste po debaklu v Ostravě, že je trenér Josef Csaplár v ohrožení a že by mohlo dojít k trenérské rošádě?

Ne že by mi něco naznačoval někdo z vedení klubu nebo odjinud. Náznaky se objevily v médiích, což nám neuniklo. Rozhodnutí ale přišlo až v pondělí.

Realizační tým doplnil Petr Slončík. Co od bývalého útočníka Zlína očekáváte?

Jeho příchod jsem přivítal. Známe se delší dobu. Bylo období, kdy jsme často komunikovali. Tím, že bydlí kousek u stadionu, jsme měli možnost se potkávat a promluvit si o fotbale. Je to člověk, který má svoje zkušenosti jako hráč i trenér. Přinesl do našeho realizačního týmu příjemné osvěžení. Může nabídnout pohled zvenku, poskytnout nám zpětnou vazbu, protože už jsme tady delší dobu.

V čem jste viděl největší problém výsledkové krize mužstva, které získalo z posledních šesti kol pouze jeden bod?

Řekl jsem to i při debatě s vedením, že by bylo z mé strany nefér vyjadřovat se ke způsobu práce jiného trenéra. Jsme v užším kontaktu a vztah by měl být kolegiální, takže do kritiky bych se nechtěl pouštět. Na druhou stranu jsou věci, které jsou jasně patrné i divákům z hlediště nebo nám trenérům, když jsme se na zápasy dívali zpětně. Myslím si, že jsme udělali velký pokrok, co se týče držení míče a kombinační hry. Nicméně jsme se moc nedostávali do finální fáze a zakončení. Neměli jsme tolik míčů v koncovce a ani tolik gólových příležitostí, i když se někdy nějaká objevila.

A pokud jde o vysoký počet inkasovaných branek?

Faktorů je více, byla to jejich kombinace. Někdy nezodpovědnost, někdy individuální chyba, někdy naše otevřené postavení v defenzivě.

Takže se dá čekat změna herního stylu?

Měli jsme dva týdny času, což je dostačující prostor pro drobné změny, ale na něco zásadnějšího to nestačí. Ano, něco jsme si upravili, na něčem jsme pracovali, ale jestli se nám to podařilo a bude to mít úspěch, ukáže až ostrý zápas.

„Je potřeba se dostat co nejdříve ze skupiny o záchranu do prostřední skupiny.“

Můžou vám pomoct zkušenosti z jara, nebo ne, protože jste v jiné situaci?

Může nám pomoct, že jsme se s Mladou Boleslaví utkali v jarním play off ve dvou zápasech. Je to soupeř, se kterým hrajeme v poslední době často. Věci, které se v utkáních podařily, jsme si vzali. Ale opakuji. Na zásadní přebudování herního stylu nebylo dost času.

Dají se v sobotním domácím utkání s Mladou Boleslaví čekat větší změny v sestavě, nebo jste pořád limitovaní marodkou?

Je nepříjemné, že nemůžou hrát Wágner s Maškem, kteří u nás právě z Boleslavi hostují. Navíc se potýkáme se zdravotními problémy a komplikacemi i u hráčů, kteří by eventuálně mohli nastoupit.