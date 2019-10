Grygera po odchodu Csaplára: Vracíme se k modelu domácího trenéra

„I když některé zápasy vypadaly dobře, fotbal se hraje pořád na body a tabulka mluví za vše,“ řekl na úterním setkání s novináři generální manažer Zlína Zdeněk Grygera, který shrnul Csaplárovu éru a nastínil vize nejbližší budoucnosti.

O Csaplárově herním stylu

„Gólů inkasujeme strašně moc. Trenérovi jsem to říkal i předtím. Byl jsem obráncem, prošel italskou ligou, takže defenziva je pro mě na prvním místě. Aby měly oba týmy pět šancí, my jsme je proměnili a soupeř ne, na to se nedá spoléhat. Přípravné duely byly nahoru a dolů. Bylo vidět, že hra je hodně riskantní. Říkal jsem si, že to bude běhavé, líbivé pro lidi. Ale že je to trochu na riziko, že můžeme dát někomu čtyřku, ale od někoho čtyřku dostaneme. Platilo to druhé.“

O hledání trenérů

„Musíme pořád brát, že jsme Zlín. Menší klub, daleko od Prahy. Prostředí je tady specifické, domácké, to si nebudeme nalhávat. Trenér ho musí přijmout, nebo se velice rychle sžít. Neskutečně se tady etabloval Michal Bílek. Věděli jsme, že Josef Csaplár bude odjíždět vždy jednou týdně domů za rodinou, ale tím z toho trochu vypadl. Víme, že tady většinou byli úspěšní místní trenéři. Mareček, Hoftych, Páník. Proto se k tomu vracíme, i když zkušenější trenér v okolí po Páníkovi není.“

O sázce na Jana Kameníka

„Neuvažovali jsme, že by přišel někdo jiný. Už v létě po konci sezony jsme řešili, jestli s ním nepokračovat, protože se to docela osvědčilo. Přiklonili jsme se k variantě zkušenějšího trenéra, který něčím prošel. Ale věděli jsme, že kdyby mělo dojít k nějaké změně, tak se vrátíme k tomu, jak jsme končili závěr minulé sezony. Jsou tady i další kluci, kteří mají budoucnost. Honza Jelínek u juniorky, Broňa Červenka v Kroměříži, Petr Slončík ze Slavičína, který doplní realizační tým.“

O změně způsobu hry

„Každý by chtěl hrát pěkně a ještě vyhrávat. Ale musíme si říct, jestli máme takovou kvalitu, abychom splnili oba aspekty. Prvotní jsou body, pak můžeme dát nadstavbu. Obranná hra by měla být základ. Neříkám, že v jedenácti někam zalezeme a budeme jen bránit. Hru ale musíme zjednodušit. Být agresivnější, zdvojovat se, nehrát na riziko jeden na jednoho. V jarním play off jsme měli hru postavenou na tom, že se celý tým podílel na bránění i útočení.“