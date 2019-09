Převaha k ničemu. Zlínští fotbalisté doma opět selhali

„Věděl jsem, že máme proti Jablonci velmi špatnou bilanci. Chtěli jsme to prolomit. Šli jsme za tím. Měli to s námi hodně těžké. Je frustrující, že nemáme žádné body,“ povídal zlínský útočník Tomáš Poznar po porážce 0:1.

„Zlín byl jednoznačně lepší, to viděl každý. Celý zápas byl o štěstí a to jsme měli my,“ uznal autor jediné trefy zápasu Jan Matoušek.

Ke svému pátému podzimnímu gólu přišel kmenový hráč Slavie velmi lacino. Uprostřed hřiště obral o míč Folprechta, a přestože se po sprintu do vápna vytlačil z ideálního střeleckého úhlu, s pomocí teče skluzujícího stopera Buchty přeloboval míč za padajícího a bezmocného brankáře Dostála.

Více možností hosté na zlínské Letné neměli. Na pokusy na bránu vyhráli domácí 5:1, na rány mimo tyče 8:1. Herní i střelecká převaha jim ale byla k ničemu. V sobotu by gól snad nedali, ani kdyby se hrálo do půlnoci. Kolikrát přitom míč tancoval v bezprostřední blízkosti hostující brány.

„Skrumáží a šancí na skórování tam bylo dost. Měli jsme dobré náběhy, byli jsme volní, ale buď jsme se nesešli s centrem, nebo nám chybělo trochu štěstí,“ podotkl Poznar.

Jen o štěstí to podle zlínského trenéra Josefa Csaplára nebylo. „Od malého vápna k malému jsme hráli hodně slušný fotbal, koukatelný. S možnostmi, šancemi, zakončením. Ale neměli jsme kvalitu v pokutovém území,“ pronesl Csaplár.

Prakticky stejné hodnocení nabídl i po předchozí domácí porážce od Sparty. Jak se tedy vymotat z bludného kruhu?

„Vydržať,“ prohodil lakonicky Csaplár. „Vidím tady slušně položený základ domu. V tréninku musíme pracovat na odstranění nekvality.“

Na to ale není ve Zlíně momentálně čas ani klid. Fastav získal z pěti posledních kol chabý bod, spadl těsně nad hranu přímého sestupu a soupeři se mu rychle vzdalují. Místo boje o elitní šestku hraje ambiciózní klub o záchranu.

„Takhle si to nechci připouštět. Pořád se dívám, že máme ještě dost zápasů, abychom se z toho vyhrabali a šli nahoru,“ věří v obrat Poznar.

Zároveň si ale uvědomuje, že Zlín je v nekomfortní situaci. V předchozích sezonách přitom patřil na podzim k nejlepším. Deset bodů po jedenácti zápasech je málo.

„Počítají se až po třiceti kolech. Nemám radost, kde jsme, ale netřesu se strachy. Připustit si tlak je největší průšvih, jaký můžete udělat,“ snaží se Csaplár zůstat nad věcí. Dobře však ví, že i trpělivost má své meze. „Je mi jasné, že je to o číslech, a je mi jasné, že to nemůže takhle jít do nekonečna.“

Zlomit sérii neúspěchů bude pro jeho tým v sobotu v Ostravě složité.