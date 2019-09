První týden ve Zlíně byl hektický, říká Folprecht. Přišel o čistý štít

„Doufal jsem, že budu jako Raul a celý život nedostanu červenou kartu,“ zmínil Folprecht legendárního útočníka Realu Madrid.

Zlín vs. Jablonec Online reportáž v sobotu od 16:30

Vyloučení v Ďolíčku završilo jeho horečný příchod do Zlína. Folprecht to stihl těsně před zavřením přestupového okna v Česku. Jinak by uvízl na Kypru v Pafosu, kde se nevešel do omezené kvóty cizinců.

„Ze tří možných variant by to byla ta nejhorší. Tři a půl měsíce bych chodil od pondělí do pátku na tréninky. Takhle to na Kypru chodí. Když jsem přišel do Pafosu loni, potkalo to stejné co mě tři hráče,“ poznamenal Folprecht.

Ve hře byl i Olympiakos Nikósia, odchovanec Sparty však upřednostnil návrat do vlasti. Zlín po něm hned sáhl, a Folpercht tak musel narychlo balit.

„První týden byl hektický. Hledal jsem byt, byl jsem tady bez rodiny. Po Spartě se to uklidnilo, přivezl jsem rodinu, máme hezký byt, už je to v pohodě,“ líčí Folprecht, který se dohodl se Zlíně na hostování do konce roku.

Proti Spartě ho trenér Josef Csaplár nasadil do zahajovací sestavy sotva po pěti trénincích.

„Všichni se mě ptali, jestli budu hrát, ale neřešil jsem to. Nechal jsem to na trenérovi. Uvědomoval jsme si, že jsem dlouho nehrál utkání,“ zmínil tři a půl měsíce trvající zápasový půst. „Natrénovaný jsem byl, ale chyběla mi herní praxe. Možná bylo lepší, že mě hodil rovnou do vody.“

Proti Spartě vydržel na hřišti kompletních 90 minut. A kdyby nedostal červenku kartu, odehrál by i celé střetnutí na Bohemians, kde Zlín v oslabení vydřel remízu, a přerušil tak sérii tří ligových porážek.

„Posledních patnáct minut v kabině bylo nejdelších, co jsem ve fotbale zažil. Klukům jsem poděkoval, že to zvládli i beze změn. Bod z Bohemky je dobrý, tam to má každý těžké. Výsledkově nám to - stejně jako postup v poháru - pomůže,“ věří Folprecht.

V sobotu proti Jablonci už ale potřebuje Zlín zabodovat naplno. Po třetině základní části ho dělí od posledního místa pouhé dva body.

„Když dvakrát po sobě vyhrajete, tak jste najednou úplně někde jinde,“ uvedl Folprecht. Jenže Zlín neoblíbeného soka neporazil desetkrát po sobě. I když Folprecht o téhle hrozivé bilanci netuší, ví, že favoritem je čtvrtý celek soutěže. „Nemají takové možnosti jako týmy velké trojky, ale v Jablonci dělají dobrou práci.“