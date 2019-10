POHLED: Trenér v ohrožení. Csaplár hledá berličky, ale věděl, do čeho jde

Pokud nedokončí ani podzim, nebude to překvapení. Po sobotní blamáži v Ostravě zůstal Zlín přikovaný na barážové předposlední pozici pouhý bod od přímého sestupu. Jeho předsezonní ambice byly přitom úplně jiné.



„Chtěl bych vidět Zlín v pohárech, nahoře. Celoživotně říkám, že chci pobavit hrou, potěšit výsledkem,“ pronesl Csaplár při červnovém nástupu. Zlínské výsledky jsou však mizerné a v jeho duelech se baví především fanoušci soupeře. V Ostravě předvedl Csaplárův tým parodii na bránění a sám trenér si to ještě zavařil na pozápasové tiskové konferenci, kde omlouval chabou bilanci tří výher, jedné remízy a osmi porážek hlubšími problémy, které nemůže ovlivnit.

„Obávám se, že i kdybych odešel, problémy zůstanou. Není to o Csaplárovi, já to nemůžu vyřešit. Je to na vedení,“ vzkázal majiteli klubu Zdeňku Červenkovi.



Když měl Csaplár identifikovat hlubší problémy, omezil se na nekonkrétní vyjádření: „Podal jsem vedení informace, co si myslím já, co je a co není hratelné. Ale jsou věci, na které já jako trenér nedosáhnu. To je na majiteli a vedení, oni musejí něco řešit. Jsem tady asi pátý nebo šestý trenér v kratší době, to o něčem svědčí. Zůstává to.“

Jistě. Šest trenérů za dva a čtvrt roku je dost i na takovou Spartu, ale ne všichni odcházeli bez fanfár. Třeba Michal Bílek se ze Zlína odrazil k reprezentaci Kazachstánu a tým hrál pod jeho taktovkou líbivý fotbal pevně usazený v elitní šestce. Z Bílkovy úspěšné základní jedenáctky přitom Csaplárovi zůstalo osm hráčů. I když nemá kanonýra Beauguela, je to slušný materiál na to, aby se Zlín nemusel po dvanácti kolech potácet u dna tabulky.

Mezi řádky se dá číst, že Csaplár není spokojený se skladbou mužstva. Není tajemstvím, že některých hráčů by se rád zbavil. Na druhou stranu věděl, do čeho ve Zlíně jde. Navíc řada „posil“ přišla na jeho doporučení a přání.



A prvořadým úkolem trenéra je dostat z hráčů maximum možného, což se evidentně nedaří, a ne hledat berličky, ať už skutečné, nebo domnělé. Co bude s Csaplárem ve Zlíně dál? Na tahu jsou Zdeněk Červenka a jeho pravá ruka Zdeněk Grygera.

„Počkám na Zdenka, on tam byl, já ne. V neděli to řešit nebudeme, pobavíme se v pondělí, až opadnou emoce,“ uvedl Červenka.

Podle informací MF DNES je Csaplárova pozice krajně nejistá.