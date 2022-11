Fotbalisté Brna přezimují ve skupině o záchranu. Zasekli jsme se, ví trenér

Brňané označili podzimní část za dobrou už po domácí výhře nad Libercem na konci října. Zpětně však vědí, že místo spokojenosti přišlo uspokojení. Od té doby nezískali ve třech zápasech ani bod.

„Zasekli jsme se,“ přiznal po včerejším utkání trenér Richard Dostálek. „V sezoně už jsme měli sérii tří proher, tu jsme ale dokázali zastavit dvěma výhrami. Teď jsme do toho ale znova spadli. Není to ani tak o hře, kterou se prezentujeme, ale je to o chybách v defenzivě, které nás stojí body,“ rozvedl myšlenku.

Brno skutečně proti Sigmě předvádělo opět slušný výkon v ofenzivní části, Jakub Řezníček vstřelil jedenáctou branku v sezoně. Zaváhání Granečného při třetí brance i nešťastná teč Štěrby při druhé jej ale opět stály alespoň bod. Ten by Zbrojovku udržel na pozicích skupiny o umístění a v pozitivní náladě.

Už tradiční bolístkou Brňanů byl úvod utkání. Brno v celém zápase nevedlo, začátek utkání působil jako čekání, kdy Sigma udeří a Zbrojovka konečně také začne.

„Byl bych rád, aby mi to vysvětlili hráči. Tréninkový proces, příprava na utkání, rozcvičení, motivace před utkáním, to vše probíhá stejně, ale my znovu nevstupujeme do utkání dobře. O tom je potřeba si pohovořit, musíme udělat nějakou změnu,“ láteřil Dostálek.

Optimistický pohled na bodově slušný podzim tak po další domácí prohře bere za své, neboť místo dostřelu na skupinu o titul je Zbrojovka rázem v průběžné společnosti týmů, které budou po konci základní části hrát o záchranu.

„Pracujeme s realitou. Po zápasech, kdy jsme se dostali na stanovených dvacet bodů, jsme hráče upozorňovali, že soupeři kolem nás bodují také, že po pár zápasech se můžeme rázem ocitnout plně jinde, a tento scénář se stal realitou,“ smutnil Dostálek.

To si uvědomuje i záložník Ondřej Pachlopník. „Bodů jsme udělali dost, možná se dvacet ani nečekalo, ale soupeři dělají body také. Z posledních tří utkání jsme chtěli čtyři body, a nemáme ani jeden,“ podotkl Pachlopník.

Napravit mizerný konec podzimu může Dostálkova družina ještě ve čtvrtečním pohárovém utkání proti Teplicím. Ze zápasu se rázem stává i důležitý bod pro zachování pozitivní atmosféry.

„Pohárový zápas v Teplicích je potřeba zvládnout. Pak musíme dělat maximum pro to, abychom zde udrželi nejvyšší soutěž,“ zdůrazňuje kouč.

Ten zatím nijak neodhalil plány na změny v mužstvu pro jarní část. Chce ještě všechny hráče otestovat v poháru a v přátelských zápasech.

„Čeká nás Tipsport liga se Zlínem, Trenčínem a Trnavou. Zde bude prostor pro hráče, které jsme nestihli tolik na podzim vytížit. Příprava pak začne 2. ledna,“ avizoval kouč.

K jednomu jménu se však přece jen vyjádřil. „Věřím, že tu Michal Ševčík bude i na jaře,“ přikývl. Klíčový kreativní záložník je předmětem diskusí o přestupu už od začátku sezony a jeho ztráta by mohla Zbrojovce hodně zkomplikovat cestu za udržením ligy.