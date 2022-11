Trest za dětské chyby, komentoval další výprask Brna kouč Dostálek

„Kvalita těch tří týmů je prostě jinde než naše,“ shrnul lakonicky trenér Brňanů Richard Dostálek.

Jeho svěřenci to navíc úřadujícímu mistrovi ulehčili, tři ze čtyř gólů soupeři vyloženě darovali. „Situace před prvním a druhým byly celkem jednoduché. Kuba Šural dává malou domů hlavou a hodí to protihráči na nohu… Ve druhém poločase jsme se zvedli a vytvářeli si tlak před pokutovým územím, pak ale Denis Granečný zahraje úplně stejnou situaci, nabídne gól Chorému. Před penaltou Šural uhne balonu, který letí, Endl má za sebou hráče… Tohle jsou chyby, které dělají děti,“ nešetřil Dostálek své hráče.

6 duelů v řadě prohrála v lize Zbrojovka na hřišti Plzně.

Ale ani on nemohl mít svědomí čisté. Už jen kvůli „ustrašené“ sestavě, kterou na hřiště poslal. V základu se objevili i Róbert Matejov a Josef Divíšek, kteří z posledních tří zápasů odehráli jen minutu proti Liberci, k tomu Divíšek předtím nastoupil v lize naposledy v srpnu. Navíc Matejov hrál spolu s Granečným na křídle, takže v první minutě vyběhlo za Brno na plac hned sedm defenzivních hráčů. „Nastoupili jsme s malinko defenzivnější sestavou.

Plán se ale začal hroutit, když Robo (Matejov) utrpěl drobné zranění a se sebezapřením dohrál poločas. Museli jsme pak taktiku změnit,“ bránil se kouč.

A ještě do branky postavil Jakuba Šimana, který nahradil jinak stabilní jedničku Berkovce. Byl to pro něj teprve patnáctý zápas v nejvyšší soutěži, a ne zrovna s hezkými vzpomínkami. „Takhle inkasované branky zamrzí. První dvě jsme si dali sami, to změnilo zcela ráz zápasu. Po penaltě už nebylo o čem, tam už jsem se jen trošku bál, abychom nedostali další dva tři góly,“ přiznal gólman. „I když jsme nováčci, nechceme se bát hrát. I z toho pramení chyby, asi jako tentokrát,“ odpověděl na dotaz, proč to Zbrojovce proti silným týmům nejde.

Dva góly pro „padoucha“

Hráčem zápasu se stal plzeňský útočník Tomáš Chorý, v posledních dnech nejskloňovanější jméno v české fotbalové komunitě. V sobotním zápase Viktorie se Spartou totiž tvrdě napálil hlavičku do obličeje Asgera Sorensena a řešilo se, jak dlouhou disciplinární stopku za svůj zkrat vyfasuje.

Jenže vytáhlý forvard vyvázl bez trestu a proti Brnu byl vidět. V prvním poločase ho ještě dokázali Zbrojováci uhlídat, v tom druhém ale nejprve potrestal chybu Granečného, pak proměnil penaltu a tím výrazně Plzni pomohl k výhře. „Neřeším, jestli měl hrát, nebo ne. Také máme gólového útočníka, Kuba se dnes ale neprosadil,“ připomněl Dostálek brněnského střelce Řezníčka. Spolu s Musou Allim se právě zkušený útočník dostal do největších šancí, střeleckou nulu Zbrojovky ale neprolomili.

Náprava může přijít v posledním duelu podzimu, který Brňané odehrají v neděli na domácí půdě. Na Srbskou přijde olomoucká Sigma, jež má v tabulce jen o bod více, takže Zbrojovka chce vyskákat nahoru. Dostálkův výběr se nemůže spolehnout na klíčového stopera Šurala, který včera vyfasoval čtvrtou žlutou kartu a zápas s Olomoucí si kvůli automatické jednozápasové stopce prohlédne pouze z tribuny.